Őrültnek titulálták az orvosok, pedig igaza volt: rákkal küzdött

Chelsea Davies éveken át hallgatta az orvosoktól, csak beképzeli gondjait, fájdalmait csupán menstruációs görcsei okozzák. Chelsea 2021 szeptemberében járt először hasi fájdalmai és székrekedése miatt orvosnál, azonban diagnózis csak most, 2025-ben érkezett: harmadik stádiumú petefészekrák. Négy évet kellett várnia tehát a helyes kórmegállapításra. Arra, hogy tudja, rákos és nem csak őrült, mint ahogy számtalan orvos közölte vele az évek során.

Menstruációs fájdalmaknak nézték panaszait, rákos volt. Fotó: fizkes / Shutterstock

Chelsea sem gondolta eleinte, hogy rákkal küzd

Nem gondoltam, hogy komoly dolog lehet, de ahogy telt az idő és az orvosok félvállról vették a tüneteimet, egyre inkább gyanakodtam rá, hogy rák lehet. Reménytelen helyzet volt. Négy év alatt tízszer fordultam a hasi panaszaimmal és székrekedésemmel orvoshoz. Végeztek rajtam kolonoszkópiát és röntgent is, de semmit nem találtak. Folyton azt hallottam, hogy ez csak a menstruációm, és az egyik orvos még diétát is javasolt. Semmi, amit mondtak vagy adtak, nem működött

- emlékezett vissza a fiatal nő, akivel egyszerűen közölték, hogy túl fiatal, hogy rákos legyen, pedig az volt:

Évekig azt hittem, hogy őrült vagyok. Még a barátaimat is megkérdeztem, szerintük túlreagálom-e a tüneteimet

- árulta el Chelsea, aki végül egy onkológus által elvégzett MRI és ultrahang után tudta meg, hogy több daganat is van a méhében, ami miatt sürgős méheltávolításon esett át. A rák azonban olyan elterjedt volt, hogy beleinek egy részét és vakbelét is el kellett távolítani.

Azt mondták, a rák már régóta bennem lehetett, de senki sem vette észre, és mostanra a testem tele volt daganatokkal; a szerveim közel felét el kellett távolítani. Összetörtem, dühös voltam. Egy egész focicsapatnyi gyereket szerettem volna, de ez már nem lehetséges

- vallotta be a kétgyermekes családanya, aki így természetes úton már nem tudja bővíteni a családját.

Nem hiszem el, hogy négy év kellett, mire választ kaptam, ez az egész teljesen felforgatta az életemet. Nem tudom kiverni a fejemből, hogy vmegelőzhető lett volna

- idézte az elkeseredett nőt a LadBible.