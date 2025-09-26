„Túl fiatalnak hittem magam”- súlyos betegséget találtak a 24 éves nőnél

Meagan Meadows 24 évesen túl fiatalnak hitte magát a rákhoz, a diagnózis híre teljesen felforgatta az életét.

Nem vette komolyan a tüneteket, rákot diagnosztizáltak a fiatal nőnél / Fotó: pod.shutterstock / Shutterstock

Fiatal nő szembesült a súlyos rákkal, miután nem vette komolyan az első tünetet

A Dél-Kaliforniából származó fiatal nő épp csak befejezte az egyetemet, és már a következő lépést várta az életében. Azonban Meagan apró véres nyomokat vett észre a székletében.

A vérnyom annyira halvány volt, hogy alig lehetett észrevenni, és eleinte nem tulajdonított neki jelentőséget. Amikor azonban elmesélte a barátainak, ők azonnal arra biztatták, hogy biztonság kedvéért azonnal vizsgáltassa ki magát. Szerencsére így tett, mert az orvosok időben felismerhették a szörnyű diagnózist. Eleinte Meagan azt feltételezte, hogy aranyere van, vagy valami gond a táplálkozásával, vagy talán a stressz okozza a tünetet.

Egyszerűen azt gondoltam, hogy mindössze 24 éves vagyok, nem lehet semmi bajom. Olyan kínosnak éreztem, mert látszólag minden rendben volt. Majdnem lemondtam a vizsgálatot

- mondta Meagan.

Sajnos a fiatal nőt harmadik stádiumú vastagbélrákkal diagnosztizálták.

Amikor felébredtem, megkérték az anyukámat, hogy jöjjön be, hogy mindannyian ott legyünk az orvosnál. Nehéz volt feldolgozni. Ha tudtam volna, hogy ennyi fiatalnál diagnosztizálnak vastagbélrákot, sokkal komolyabban vettem volna a tünetet

- emlékezett vissza a fiatal nő.

Meagan számára a legriasztóbb az volt, hogy soha nem gondolta volna, hogy ilyen súlyos betegség veszélyeztetheti fiatalon. A vér egyébként egyáltalán nem volt nagy mennyiségben jelen a székletében.

Nem volt aggasztó mennyiség, nem minden alkalommal jelentkezett, szinte sosem vettem észre. Könnyen más okra fogtam

- nyilatkozta Meagan.

A diagnózis óta a fiatal nőnek 25 centiméteres szakaszt kellett eltávolítani a vastagbeléből a kezelés részeként.

Ma Meagan arra ösztönzi az embereket, hogy ellenőrizzék a székletüket, amikor a mosdóban vannak, csak hogy biztosak legyenek abban, minden rendben van - írja az Unilad.