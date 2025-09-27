„A melleim hirtelen annyira megnőttek, hogy már kiestek a melltartóból – majd jött a sokkoló diagnózis”

A fiatal Lauren megszokta, hogy az orvosok az egészségügyi panaszait félválról veszik, miután évek óta endometriózissal küzdött. A 28 éves kommunikációs szakember azonban akkor sem kér segítséget, amikor keblei a háromszorosára nőttek. Kosármérete hirtelen 30E-ről 23G-re ugrottak, két méretet "kihagytak". Lauren azonban eleinte azt hitte, ezt esetleg hormonális gondok okozhatják. Egy rutinvérvétel azonban kimutatta, hogy prolaktinszintje, amely hormont az agyalapi mirigy termeli, négyszer magasabb a normálisnál. Ezt követően pedig egy MRI kimutatta, egy borsó nagyságnyi ciszta van az agyalapi mirigyén, az agy tövében, amely a test számos hormonját szabályozza, így mellnövekedését is.

Kiderült, egy ciszta okozta indokolatlan és hirtelen mellnövekedését Fotó: Pexels / Pexels

Egy ciszta okozta minden problémáját

Sosem gondoltam volna, hogy egy agyi ciszta lesz mindennek az oka. Voltak változások az elmúlt fél évben, de ezek miatt nem mentem volna alapvetően orvoshoz

- jelentette ki Lauren, akinél végül kiderült, hogy egy 14x12 milliméteres ciszta okozta rendszertelen ciklusait és mellnövekedését is. Nem pedig az, hogy pár kilogrammot felszedett magára.

Az agyi ciszta folyadékkal telt tömlő, amely bár általában jóindulatú, komoly problémákat is okozhat, ha létfontosságú területeket nyom.

Nagy sokk volt, amikor visszajött az MRI eredménye. Nem gondoltam volna, hogy tényleg egy agyi ciszta lesz. Bár nem hangzik nagynak, mégis egy agyban lévő növedékről van szó, ami nyomást gyakorol és problémákat okoz

- árulta el a fiatal nő, akinél habár az orvosok úgy vélik, jóindulatú cisztáról van szó, további vizsgálatokra küldték őt, hogy kizárják a daganat lehetőségét, írja a TheSun.

Nagyon megkönnyebbültem, hogy időben felfedezték. Ha változik a ciklusod, vagy bármi szokatlant tapasztalsz, menj el orvoshoz és vizsgáltasd ki. Néha harcnak tűnik, hogy komolyan vegyenek minket, de mindenképp megéri

- zárta gondolatait Lauren.