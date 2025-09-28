"Az orvosok azt mondták, a húsevés okozza a panaszaimat, miközben rákos voltam"

Leah Kalka olyan szintű fájdalommal élt hosszú heteken át, amelyet még fájdalomcsillapítókkal sem tudott enyhíteni. Elviselhetetlen derékfájdalma volt, ami még a lábába is kisugárzott. Az orvosok először azt mondták, a húsevés miatt izzad és az okozza a panaszait. Háziorvosa csupán isiászra gyanakodott, így a 23 éves sem aggódott azért túlságosan. Amikor azonban a családi nyaralást is a hotelszobában kellett töltse kínjai miatt, rájött, további kivizsgálásokra van szükség, így amint véget ért törökországi útjuk, azonnal elment orvoshoz újra. A diagnózis ekkor már feltételezett porckorongsérv volt, majd ezt követte az, hogy talán eltört a farokcsontja. A valóság azonban az volt, hogy Leah mindvégig rákkal küzdött.

Nem tudták megállapítani, hogy rákkal küzd. Fotó: Pexels / Pexels

Lüktető fájdalmat éreztem a derekamtól a jobb lábamon át a lábfejemig. Nem tudtam ülni, feküdni, járni, és a paracetamol, illetve a melegítő tapaszok sem segítettek

- emlékezett vissza Leah, aki végül 2023 októberében észrevette, egy grapefruit méretű kemény csomó jelent meg a testén.

Rengeteget fogytam. Korábban egészséges súlyom volt, de a fájdalom miatt nem tudtam enni sem. Lefogytam, a ruháim lógtak rajtam. Emellett annyira fáradt voltam, hogy abba kellett hagynom az egyetemet és a munkát is. Kitartóan jártam vissza az orvosokhoz havonta többször, néha egymás utáni napokon is. Sírva könyörögtem vizsgálatokért és fájdalomcsillapításért, mert tudtam, hogy valami nincs rendben. Éreztem, hogy nem isiász.

Így érkezett a rákos kórmegállapítás

Leah végül egészen Görögországig utazott Angliából, hogy válaszokat kapjon, miután a brit orvosoktól nem kapott segítséget. Így érkezett meg 2023 decemberében a hír, hogy Ewing-szarkómával, egy rendkívül agresszív típusú csont- és lágyrész daganattal küzd.

Nagyon megijedtem, amikor azt mondták, hogy a daganat komoly, és a rák ritka és agresszív. Azt hiszem, ötször is megkérdeztem az orvosomtól ugyanabban a beszélgetésben: "Meg fogok gyógyulni?’" Nem tudott egyértelmű választ adni, az őszintesége még jobban megrémített. Pusztító érzés volt tudni, hogy egy halálos betegség nő bennem, miközben újra és újra azt mondták, hogy nincs semmi baj

- fakadt ki Leah, aki két éven át küzdött a kórral, mire rájöttek, mitől is van állandóan rosszul.