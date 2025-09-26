Mindenkit érint ez a súlyos betegség - van rá megoldás ebben a magyar kórházban

Ugyanakkor hazánkban egyre több olyan korszerű eljárás válik elérhetővé, amely növelheti a betegek gyógyulási esélyeit. Ezek közé tartoznak azok a speciális, kiterjesztett daganatsebészeti beavatkozások is, amelyekkel immár a Liv Duna Medical Centerben is gyógyítanak Dr. Tóth Lajos Barna onkológiai sebész vezetésével.
Hazánkban a daganatos betegségek előfordulása és halálozási aránya sajnálatos módon az európai átlag fölött van. A kedvezőtlen mutatók hátterében nagyrészt életmódbeli tényezők – dohányzás, alkoholfogyasztás, elhízás, mozgásszegény életmód és helytelen táplálkozás – állnak. Mindezt súlyosbítja, hogy a lakosság körében még mindig alacsony a szűrővizsgálatokon való részvételi hajlandóság, holott a daganatos betegségek időben történő felismerése a gyógyulási esélyeket sokszorosára növelheti.
A korai felismerés életet menthet „Nagyon fontos, hogy mindenki rendszeresen részt vegyen a szűrővizsgálatokon, mert minél korábban fedezzük fel a rosszindulatú elváltozásokat, annál nagyobb az esély a teljes gyógyulásra. Magyarországon aggasztó tendencia, hogy egyre fiatalabb korban jelentkeznek a daganatos megbetegedések. Figyelembe véve a hazánkban tapasztalt nagyszámú vastag- és végbél daganatot, évente egyszer mindenkinek ajánlott a részletes laborvizsgálat és a hasi ultrahang, valamint 45 éves kor felett a rendszeres vastagbéltükrözés” – hangsúlyozza dr. Tóth Lajos Barna, hazánk egyik legtapasztaltabb onkológiai sebésze, aki szeptembertől a Liv Duna Medical Center magánegészségügyi intézményben is praktizál.
Világszinten is elismert műtéti eljárások Dr. Tóth Lajos Barna több mint 30 éve foglalkozik daganatos betegek sebészi kezelésével, elsősorban az emésztőszervi daganatok területén szerzett tapasztalatokat és ért el jelentős eredményeket az előrehaladott állapotú betegek ellátásában.
2012-ben elsőként vezette be Magyarországon a citoreductiv sebészeti beavatkozással kombinált HIPEC kezelést. A hosszú speciális műtét végén 60-90 perces magas hőmérsékletű kemoterápiás kezeléssel öblítik át a páciensek hasüregét.
Ez lehetővé teszi a daganatos sejtek elpusztítását. Dr. Tóth Lajos Barna eddig több 450 betegnél végezte el sikerrel a beavatkozást, ez világviszonylatban is figyelemre méltó számú műtétet jelent.
A sebész szakorvos emellett évente mintegy 400 emésztőszervi - a gyomor-, máj-, hasnyálmirigy-, vastag- és végbéldaganat - műtétet hajt végre nyitott és laparoszkópos technikával. 2015-ben európai uniós szakvizsgát tett sebészeti onkológiából, amelynek köszönhetően nagy számban operál petefészekrákos betegeket is.
Dr. Tóth Lajos Barna érkezésével a Liv Duna Medical Center, a magánegészségügyi intézmények között az országban egyedüliként alkalmassá vált arra, hogy nagy komplexitású, nemzetközi viszonylatban is egyedülálló onkológiai műtéteket hajthassanak végre. A betegek kezelésénél itt kiemelt figyelmet fordítanak a személyre szabott, érthető és transzparens kommunikációra, amely a gyógyulási folyamat elengedhetetlen része.
A daganatos betegségek esetében különösen nagy jelentősége van az orvosi másodvéleménynek, hiszen sokszor egy új nézőpont, egy másik szakorvos tapasztalata döntő lehet a kezelés további irányában. Külföldön bevett gyakorlat, hogy a betegek másodvéleményt kérnek, így alaposabban fel tudják mérni a lehetőségeiket. Dr. Tóth Lajos Barna a Liv Duna Medical Centerben várja azokat is a beteget is, akik konzultáció keretében szeretnék megismerni a lehetséges terápiás utakat, hogy közösen megtalálják a legjobb megoldást a gyógyulás felé vezető úton.
„A daganatos betegségek kezelése mindig komplex folyamat, amelyben a sebészet kiemelt szerepet játszik, de elengedhetetlen a társszakmák – például az aneszteziológia, a klinikai onkológia, a dietetika és más szakterületek – szoros együttműködése. Ez egy valódi csapatmunka, ahol a különböző szakterületek összehangolt munkája adja meg a legjobb esélyt a betegek gyógyulására és életminőségének javítására” – hangsúlyozta.
Azt gondolom, hogy a daganatos betegségek kezelésében az elmúlt években jelentős fejlődés figyelhető meg hazánkban. A klinikai onkológiával való szoros együttműködésnek köszönhetően a betegek túlélési esélyei látványosan javultak. A pácienst aktív résztvevőként bevonva a gyógyítási folyamatba, sok esetben elérhető a teljes gyógyulás.
A Liv Duna Medical Center a Liv Hospital Group nyolcadik tagjaként működik 2023 óta Budapesten. A Liv Hospital Group mintegy 30 éves kórházvezetési és működtetési tapasztalatával a török magánegészségügyi piac meghatározó szereplője és 2022-ben egészségturizmus tekintetében piacvezetője is volt. A Liv Hospital Group - Joint Commission International (JCI) akkreditációval rendelkező - referenciakórházai tudományos eredményeikkel, szakmai elismeréseikkel és díjaikkal, korszerű diagnosztikai-, illetve kezelési technológiáival és szakértő orvosi személyzetével nyújtanak kiemelkedő minőségű egészségügyi ellátást, a világ minden tájáról érkező betegek számára. A cégcsoport célja, hogy a Liv Duna Medical Center a legmagasabb nemzetközi sztenderdeknek megfelelő referenciaintézmény legyen a régióban és egész Európában egyaránt. A Liv Duna Medical Centert Magyarországon szinte egyedüliként, kifejezetten kórházi épületnek tervezték és építették fel. A közel 20 000 négyzetméter alapterületű, 12 emeletes klinikán a járóbeteg részlegen minden orvosi szakág megtalálható, a fekvőbeteg ellátást 7 jól felszerelt műtő, az intenzív ellátás képessége, valamint teljes kapacitás esetén 130 ágyas fekvőbeteg részleg szolgálja ki.
