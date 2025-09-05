Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
„Rendkívül büszkék vagyunk rá” - nővére mentette meg a nyolcéves Richard életét

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 08:30
Az iskolás cápatámadás áldozata lett.
B. V.
Majdnem tragédiával végződött egy családi nyaralás, miután cápa támadt egy nyolcéves kisfiúra a John Pennekamp Coral Reef Nemzeti Park közelében, Floridában. Richard Burrows 10 éves nővérével, Rose-al és édesapjukkal, Daviddel együtt búvárkodott, amikor a baleset történt, amelynek következtében Richard súlyos térdsérülést szenvedett. Édesapja azonnal igyekezett elszorítani a lábát, hogy ne vérezzen el, miközben mentőhelikoptert riasztottak hozzá. Mire a kórházba értek vele, állapota kritikussá vált. Megműtötték, ahol szerencsére sikerült megmenteni a lábát is. 

Az ember nem tartozik a cápák természetes zsákmányai közé, az esetleges támadások véletlenül történnek.
Búvárkodás közben támadta meg őket a cápa. Fotó: Forrás: Shutterstock / Készítette: Andreas Wolochow

Családja közleményben árulta el, a nyolcéves életének megmentésében nagy szerepet játszott a 10 éves Rose:

Rose kulcsszerepet játszott öccse megmentésében. Rendkívül büszkék vagyunk rá a bátorságáért és higgadtságáért, amelyet nyomás alatt tanúsított. Richard jól lábadozik a műtét után és napról napra erősödik,  jó hangulatban van. Bízunk benne, hogy hamarosan visszatérhet az óceán és a tengeri élővilág iránti szenvedélyéhez, amelyet oly nagy örömmel oszt meg testvérével 

- közölték.

Florida a világ egyik legnagyobb cápatalálkozókkal sújtott területe. Tavaly az államban 14 cápatámadást jegyeztek fel. Ez az összes amerikai eset fele, és a globális incidensek közel harmada a Floridai Természettudományi Múzeum adatai szerint. A hatóságok egyelőre nem erősítették meg, pontosan melyik cápafaj állt a hétfői támadás mögött, amely kis híján Richard életébe került - írja a Mirror.

 

