„Kérlek, ne hagyd, hogy meghaljak” − könyörgött a műsorvezető a szülésznőnek

Az anyatej az egyik legtermészetesebb dolog, amit a női test elő tud állítani. Fenntartja az életet és segít megerősíteni a gyermek és az anya közötti köteléket. Aimee Viviant, azonban majdnem megölte, miközben gyermekét szoptatta.
Emlékszem, hogy ránéztem egy kórházi szülésznőre, és azt mondtam neki: »Kérlek, ne hagyd, hogy ma este meghaljak«
- idézi szavait a Mirror.
A rádiós műsorvezető két éve házas férjével, Steve-el. Júniusban született meg lányuk, June, császármetszéssel. Mindössze egy napot töltött kórházban, szülése zökkenőmentesen zajlott le.
Aimee teste első naptól kezdve bőségesen termelt anyatejet. Hazatérése után, azonban a dolgok nehezebbé váltak. Babája azonban a nyelvfék miatt nehezen tudott szopni - ez egy olyan állapot, amikor a csecsemő nyelvét a szájpadláshoz kötő szövet rövidebb a normálisnál.
Időpontot egyeztettek az orvosokkal a probléma megoldására, és addig Aimee mellszívót használt, hogy megkönnyítse a szoptatást és a testének hatalmas tejtermelését. Hamarosan azonban a mellei fájdalmasan megteltek. Az orvosok tanácsot adtak, hogyan lehetne kezelni a problémát, de szinte semmi sem segített. Három hét múlva Aimee rosszul kezdte érezni magát – fejfájás és hidegrázás gyötörte.
Pár nap után még mindig nem éreztem jól magam. Olvastam az interneten a tőgygyulladásról, és tudtam, hogy nekem is vannak tüneteim.
A gyulladás gyakori a szoptató nőknél, a fertőzés vagy a tejfelhalmozódás miatt. Ezek kezdődhetnek influenzaszerű tünetekkel. Háziorvosához fordult, aki ragaszkodott ahhoz, hogy Aoimee-nek felhalmozódott a teje nem kell gyulladás miatt aggódnia, a szoptatás segíteni fog. Nehéz volt kiállnia önmagáért, de végül kapott antibiotikumot.
A következő pár napban Aime egészsége romlott, mikor pedig megpróbálta lefejni a tejét egyértelmű volt, hogy romlott - genny volt benne.
Végül Instagramon kért segítséget, majd egy szülésznő orvoshoz küldte, mondván azonnal kórházba kell mennie. Intravénás infúziót kapott és beigazolódott, hogy fertőzése volt, majd szepszis alakult ki nála.
A haláltól való félelem, amikor meghallja az ember a szepszist, nagyon is valós.
Négy nap után hazaengedték, de elismeri, hogy felépülése nem volt egyszerű sem fizikailag, sem pedig mentálisan.
– Folyton azt kérdezem magamtól, hogy az anyatej – az a dolog, amit annyira szorgalmaznak – hogy ölhetett meg majdnem? - vetette fel.
Megpróbáltatásai után Aimee-nek az a célja, hogy beszéljen arról, amit átélt, hogy mással ne fordulhasson elő ilyesmi. Ahogyan ő is mondja: – Ami nem öl meg, az erősebbé tesz.
