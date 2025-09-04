Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
„Bepisiltem, összetörtem az arcom és meg akartam halni a nevetőgáztól”

nevetőgáz
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 06:30
függőségepilepszia
Így omlott össze egy fiatal nő élete.

A 30 éves, amerikai Jordan Micu őszintén mesélt arról, hogyan tette tönkre életét a nevetőgáz-függőség. Az egykori egyetemistából hamar napi szinten gázos kannákat szívó fiatal nő lett, akinek addikciója rettenetes következményekkel járt: epilepsziás rohamok, bénulás, memóriazavarok és súlyos lelki válság.

Nevetőgáz
A nő végül kórházba került a nevetőgáz miatt
Fotó: Pexels illusztráció

Ártalmatlan szórakozásnak indult, teljesen tönkretette a nevetőgáz a fiatal lányt

Jordan először 21 évesen próbálta ki a színtelen gázt, amikor matematikát tanult a University of North Carolina egyetemen. Akkor még ártalmatlan szórakozásnak tűnt a barátok körében, de hamarosan napi szokássá vált, amely egyre súlyosabb következményeket hozott. Miközben távmunkában dolgozott és egyre magányosabb lett, a gáz lett a menekülése – eleinte napi 3-4 patront használt el, ami több mint 70 000 forintba került. 

A helyzet odáig fajult, hogy Jordan gyakran közvetlenül a palackból szívta a gázt. Elmondása szerint előfordult, hogy egész éjjel csak szívta, majd elaludt, felkelt, újra belélegezte, és visszafeküdt aludni. A függőség egyik tipikus tünete – a vizelet-visszatartás elvesztése – nála is jelentkezett: többször az ágyban végezte a dolgát. 

2023 novemberében jött az első epilepsziás rohama, amely során a fürdőszoba kövén betörte az arcát. Ez sem állította meg, a rohamok tovább folytatódtak. 2024 szeptemberében ötnapos EEG-vizsgálat után az orvosok epilepsziát állapítottak meg nála. Gyógyszereket kapott, de hamarosan teljesen összeomlott: egyik reggel egyszerűen nem tudott lábra állni, mindkét lába felmondta a szolgálatot. Két hétig járókeretre szorult, újra meg kellett tanulnia járni.

2025 februárjában végül önként bejelentkezett egy Los Angeles-i rehabilitációs központba. Ott szembesült azzal is, hogy a gáz súlyosan károsította szervezetét: élete végéig B12-vitamin injekciókra lesz szüksége, és soha nem nyeri vissza teljesen a korábbi szellemi frissességét.

Nagyon depressziós voltam, szinte csak az ágyban feküdtem, és azt kívántam, bárcsak vége lenne

 – mesélte. 

Testvére ultimátuma – miszerint nem beszél vele többé, ha nem megy rehabra – volt az, ami végül rávette a gyógyulásra. Jordan ma már nyíltan vállalja történetét, hogy másokat figyelmeztessen: 

Ez nem játék. Amíg használod, nem érzed komolynak, de minél tovább teszed, annál súlyosabb lesz. És túl könnyű hozzájutni.

A nevetőgáz – más néven nitrogén-oxid – hivatalosan csak orvosi, fogászati, állatorvosi és gasztronómiai célokra használható. Illegális a birtoklása és az árusítása súlyos következményekkel járhat, mégis egyre több fiatalt taszít függőségbe – derül ki a Mirror cikkéből.

 

