"Nem gondoltam volna, hogy emiatt fogom elveszíteni" - ártatlannak tűnő dolog miatt vesztette el lányát az édesanya

Egy összetört édesanya figyelmeztetni szeretne mindenkit egy ártatlannak tűnő dolog veszélyeire, miután lánya tragikusan elhunyt a nitrogén-oxid belégzése következtében. Ashley Weir 2020-ban kezdte el használni az ismertebb nevén elterjedt nevetőgázt, miután egy étteremben megismerkedett az anyaggal. Kezdetben kis patronokat vásárolt, amiket tejszínhab készítéséhez használnak, majd áttért a nagyobb tartályokra.

A fiatal lányt függősége tragikus hirtelenséggel szakította el családjától (Képünk illusztráció) Fotó: UNSPLASH

Ashley édesanyja, Carissa Garabedian elárulta, hogy lánya naponta többször is vásárolt a gázból, és bár több rehabilitációs kezelésen is részt vett, nem tudta legyőzni a függőséget. 2021-ben Ashley két évig tiszta volt, miután egy hónapot töltött rehabon, de 2023 augusztusában ismét visszaesett.

Tragikus módon Ashley 2024. november 29-én hunyt el, családja holtan találta az ágyában, Pompano Beachen, Floridában. Carissa elmondta, hogy Ashley körül nitrogén-oxid tartályok voltak, és bár az orvosi boncolás még nem készült el, feltételezhetően véletlen túladagolás okozhatta halálát.

Nem gondoltam volna, hogy emiatt fogom elveszíteni. Továbbra is minden nap küzdök. Tele volt élettel és szeretettel, és csodálatos egyéniség volt, arany szívvel.

Az édesanya szerint a nitrogén-oxid könnyű hozzáférhetősége hozzájárult Ashley szenvedéséhez, hiszen a legtöbb helyen egyáltalán nincsen szabályozás kivetve az erősen mérgező gázra. Lánya mindig is meg akart szabadulni függőségétől, de a gáz túl könnyen beszerezhető volt, akár az interneten, akár a benzinkúton, és senki sem tudta, hogy használja.

Az anya most arra törekszik, hogy mások figyelmét is felhívja a nevetőgáz rekreációs célú használatának veszélyeire. Emellett töretlenül hisz abban, hogyha szigorúbb szabályok lettek volna az anyagra lánya még mindig életben lenne - írta a The Sun.