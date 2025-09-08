"Én ezt hívom kényelmes alacsonynak" - sokat vitatott műtéttel lett 33 centivel magasabb egy nő

Egy marylandi nő, aki végtaghosszabbító műtéten esett át, megmutatta, hogyan néz ki 15 évvel azután, hogy először elvégezték rajta a korrekciós beavatkozást.

A sokak által vitatott műtét teljesen megváltoztatta a nő életét. (Képünk illusztráció) Fotó: UNSPLASH

Chandler Crews achondroplasiával született, egy olyan genetikai állapottal, amely lelassítja a csontok növekedését a porcban. A rendellenességet, amely szülőről gyermekre is öröklődhet, leggyakrabban a fejlődő embrióban bekövetkező spontán mutáció okozza, ami általában azzal jár, hogy az érintettek felnőttkori magassága 107 és 142 centiméter között marad.

A most 31 éves nő, aki 16 éves korára elérte végső magasságát, 117 cm-t, azt mondta, fizikailag küzdelmet jelentett számára olyan hétköznapi feladatok elvégzése, mint a hajmosás, az autóvezetés vagy a nyilvános mosdók használata, mielőtt alávetette volna magát a vitatott végtaghosszabbításnak. Emellett gyakran kényszerült kórházi vizsgálatokra is, ahol állapota szövődményeit, például görbe lábait és fülgyulladásait ellenőrizték a szakorvosok.

Miután úgy döntött, hogy karjai és lábai meghosszabbítása segítene elérni az életet, amire vágyott, először a Rubin Institute for Advanced Orthopedics klinikán feküdt kés alá.

Nem akartam megvárni, hogy a világ változzon meg az én igényeimhez. Én akartam irányítani, és magamért, senki másért változni

- számolt be a rendkívül invazív műtét előtti gondolatairól a nő.

Első végtaghosszabbító műtétjét 2010 augusztusában végezték el, majd további kettő követte. Emellett többször is visszatért a kórházba, hogy korrigálják görbe lábait, és javítsák a gerince állapotát. Crews műtétei közel 2 millió dollárba (670 millió Ft) kerültek, de mivel szükségesnek ítélték őket, a költségek nagy részét a biztosító fedezte. Végül magassága elérte a 151 cm-t a beavatkozásokat követően.

A legnagyobb változás az, hogy most már képes vagyok valakihez odalépni, és az arcunk ugyanazon a magasságon van, miközben beszélünk

- árulta el a változásokat a fiatal nő.

Mivel 2011 és 2013 között karjait is meghosszabbították, most már fel tudja fogni a haját copfba, messzebb ülhet a kormánytól vezetés közben, és képes önállóan gondoskodni a női higiéniáról is.

151 centiméteresen még mindig nagyon alacsony vagyok, de én ezt hívom kényelmes alacsonynak

Életre szóló achondroplasia-tapasztalatát arra is felhasználta, hogy megalapítsa a The Chandler Project nevű érdekvédelmi csoportot.

Gyermekek haltak meg az achondroplasia szövődményeiben. Felnőttek haltak meg achondroplasiával. Senki nem akar róla beszélni, de igaz. Achondroplasiával élni nehéz élet, de ez az egyetlen, ami nekem van

A szervezet célja, hogy segítséget és reményt adjon más, ugyanebben az állapotban élő embereknek, valamint hogy felhívja a figyelmet az új gyógyszeres és sebészeti kezelések kutatására - írta a Unilad.