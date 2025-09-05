Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
Tomboltak a lángok, rohantak a tűzoltók: teljesen kiégett egy terepjáró Kishajmásnál

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 16:32
A vezető még le tudta akasztani az égő járműről az utánfutót.
Teljesen kiégett egy terepjáró Kishajmás külterületén, egy földúton. A jármű egy fával megrakott utánfutót húzott. Ezt a vezető időben le tudta akasztani, így arra nem terjedt át a tűz, a kocsi mintegy ötven négyzetméteres környezetében az aljnövényzetre viszont igen. A sásdi hivatásos tűzoltók megfékezték a lángokat, jelenleg visszahűtik a terepjáró felforrósodott részeit, közölte a katasztrófavédelem.

Teljes terjedelmében kiégett a jármű / Fotó: Cullan Smith / Unsplash (Illusztráció)

 

 

