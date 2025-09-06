Borzalmas tragédia történt a magyar főúton - drámai helyszíni fotó

Halálos motorbaleset történt az 54-es főúton Jakabszállás közelében szombaton - közölte Horváth Erika rendőr alezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.

A 46 éves helvéciai motoros autóval ütközött és életét vesztette - mondta a sajtóreferens.