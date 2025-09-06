Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
Borzalmas tragédia történt a magyar főúton - drámai helyszíni fotó

főút
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 19:35
Motorostragédia
N.T.
A szerző cikkei

Halálos motorbaleset történt az 54-es főúton Jakabszállás közelében szombaton - közölte Horváth Erika rendőr alezredes, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel.

A 46 éves helvéciai motoros autóval ütközött és életét vesztette - mondta a sajtóreferens.

Halálos motorbaleset történt Jakabszállás közelében
Fotó: Donka Ferenc

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
