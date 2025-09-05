Miskei gyermekgyilkosság: szörnyű részletek derültek ki - így halt meg a kis Hanna

Hétfő (szeptember 1.) óta gyászol az egész település a Bács-Kiskun vármegyei Miskén. Ekkor találták holtan a mindössze 22 hónapos falubelijüket, a kis Hannácskát. Ismeretes, a kislányt először eltűntként keresték, holttestét csak az esti órákban, egy focipálya melletti kőkereszt mögött találták meg. Kiderült, hogy a gyermekkel vélhetően nevelőapja, J. Dávid végzett, akire édesanyjuk hagyta Hannát és három éves bátyját, Noelt, míg ő dolgozni ment. A miskei gyermekgyilkosság áldozatának testvére láthatta, mi történt kishúgával. A fiúcska akkor azt mondta: nevelőapjuk úgy megverte a kishúgát, hogy nem kelt fel többet. Most kiderült, mibe is halhatott bele Hanna.
Tette után a férfi elmenekült, csak másnap találták meg egy, a gyilkosságtól pár száz méterre fekvő elhagyatott épületben, ahol a szeretőjével együtt bujkált. Kiderült, hogy az eset már csak azért is különösen tragikus, mert a három éves kisfiú láthatta, mit tett nevelőapja Hannikával:
Többen is alátámasztották, hogy a kisfiú az anyjának elmondta, hogy a kistestvérét Dávid úgy megverte, hogy nem kelt fel többé. Mikor a kislány keresése megkezdődött, még mindenki abban reménykedett, hogy nem történt tragédia. Aztán mégis megtalálták Hanna holttestét
- mondta ottjártunkkor lapunknak a gyászoló család összetört barátja, Osváth Viktor. Már akkor úgy vélték a helyiek: a gyermek egy ütés után halhatott meg, nevelőapja ekkor csomagolhatta be a kislány holttestét, majd vitte a kereszt mögötti bokrok közé.
Úgy tudni azonban, hogy a kislány boncolása megtörtént, amelyből kiderült: Hanna már az első, a halántékát érő ütésbe belehalhatott.
Többen is feltették a kérdést, hogy Noel hogyan úszta meg tomboló nevelőapja agresszióját. A helyiek és a család barátja szerint vélhetően a kisfiú éppen pihenhetett, amikor Dávid bepöccent.
A helyiek közül sokan aggódnak Noelért, aki végig nézhette a szörnyűséges képsorokat. Bár a gyermeket most anyai nagymamájánál helyezték el, és édesapja és édesanyja is minden nap látják, de bizonyos, hogy szakember segítségére lesz szüksége.
- Szakszerű beavatkozás hiányában előfordulhat, hogy a gyermeket később rémálmok, vagy akár az éberségi állapotában is betörő emlékképek gyötrik majd. A pszichoterápia célja annak elkerülése, hogy a kisfiú majd akár felnőtt korában nehezen létesítsen társas kapcsolatokat – mondta el korábban a Borsnak az eset kapcsán Makai Gábor, klinikai szakpszichológus.
