Miske: szívszorító üzenetet küldött az apa a családnak

Mint a Bors beszámolt róla, mindössze 22 hónapos volt az a kislány, aki hétfőn reggel tűnt el a Bács-Kiskun vármegyei Miskéről. Nem sokkal később megtalálták a kislányt, holtan. A gyilkossággal gyanúsított nevelőapját alig néhány száz méterre találták meg attól a helytől a rendőrök, ahol rátaláltak a kislány holttestére. Miske gyászol.

Miske gyászba borult a gyilkosság után Fotó: baon.hu / Pozsgai Ákos

Az eset sajnos nem az első, az elmúlt két évben több magyarországi gyermekgyilkosság is történt. Ezekről a baon.hu számolt be.

Életfogytiglant kapott

Közel két éve, 2023 decemberében egy Pápa környéki kistelepülésen élő 28 éves nő otthonában szülte meg gyermekét, majd elrejtette és magára hagyta. A holttestet a rendőrök a családi ház udvarában találták meg, a nőt ezt követően vették őrizetbe. Kihallgatták, majd letartóztatták, a bíróság pedig életfogytiglan tartó börtönbüntetésre ítélte – számolt be róla korábban a Vaol.

12 éves lány volt az áldozat

Alig egy éve, 2024 őszén egy másik kegyetlen eset során egy 12 éves tiszarádi lány tűnt el, majd került elő másnap holtan. A gyilkos az áldozat anyjának sógora volt, aki mint később kiderült, szexuális kapcsolatot létesített a gyermekkel, majd egy Nyíregyháza környéki erdőben fojtotta meg. A férfi többszörösen büntetett előéletű volt és szintén életfogytiglanit kapott a tetteiért.

Apja elaltatta, majd fejbe lőtte

Az előző eset után alig egy hónappal Zákányban találtak rá egy kétéves kisfiú holttestére. Az apja elaltatta, majd közvetlen közelről lőtte fejbe egy disznóölő pisztollyal – mielőtt magával is megpróbált végezni. Az indítéka az volt, hogy a gyermek anyja elhagyta és polgári pert indított ellene, így a láthatás ideje alatt töltötte ki haragját közös gyermekükön – írta meg a Sonline.

A nagydorogi csecsemőgyilkosság

Augusztus 20-án a Tolna vármegyei Nagydorogon eltűntként kerestek egy kéthetes csecsemőt. A kisfiú holttestét később egy erdő melletti kukoricásnál találták meg. Az elsődleges szakértői vélemény szerint a halálát idegenkezűség okozta, a rendőrség emberölés bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást.