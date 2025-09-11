Dráma a Móricz Zsigmond körtérnél: a nyílt utcán akart öngyilkos lenni egy férfi

Igencsak sokkoló és véres jeleneteknek lehettek tanúi az Újbuda utcáin sétálgatók a minap. A XI. kerületi Móricz Zsigmond körtér környékét ugyanis az esti órákban elözönlötték a polgárőrök és a zsaruk, a szemtanúk szerint nem véletlen: a hatóságok két, földön ülő, vérző férfit vettek körül, akik közül az egyikőjüknek a karjából, másikuknak a fejéből patakzott a vér.
Kiderült, hogy a véres karú férfi önmagának okozta a horrorisztikus sérüléseket, ugyanis a nyílt utcán, az emberek szeme láttára próbált meg végezni magával. Szerencséjére azonban a helyi polgárőrök éppen arra jártak, az elkeseredett férfi pedig egyenesen beléjük futott.
Polgárőreink ottlétük alkalmával észlelték, hogy egy férfi egyik karjából folyik a vér, a másik kezében pedig egy penge van. Kérdésükre elmondta, hogy öngyilkos akar lenni
- közölte az Újbuda Polgárőr Egyesület. Rögtön látták, hogy nagy a baj, így azonnal akcióba léptek:
"A pengét elkérték tőle, a kezét bekötözték és értesítették a mentőszolgálatot" - sorolták. Sajnos azonban nem ez volt az egyetlen sokkoló eset aznap. Kötözés közben ugyanis alig telt el pár perc, egy véres fejű férfi toppant a döbbent polgárőrök felé. Kiderült, hogy őt a megállóban támadták meg:
"Mindeközben egy vérző fejű férfi ment oda hozzájuk, aki elmondta, hogy megütötték, az elkövető még ott van a villamosmegállóban. A vérző fejű férfit szintén ellátták. A cselekményben résztvevő valamennyi személyt megkérték, a rendőrség kiérkezéséig maradjanak helyben a történtek tisztázása érdekében" - fűzték hozzá.
A két esettel kapcsolatban felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, akik elárulták, hogy mind a két eset szereplőjét kórházba kellett vinni:
A helyszínről egy fiatal férfit könnyebb sérülésekkel, valamint egy szintén fiatal férfit fejsérüléssel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba
- mondta el lapunknak Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője. A rendőröket is megkérdeztük az esetekről, a verekedés ügyében elmondták, hogy egy román férfi volt a támadó:
A rendőrök egy 49 éves román állampolgárságú férfit állítottak elő, mert a megalapozott gyanú szerint korábban egy másik férfit megütött. A bántalmazott férfi nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérülést szenvedett
- mondta el a Borsnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A román férfi mindent beismert:
"A férfit a rendőrök garázdaság és könnyű testi sértés megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki, az eljárásban szabadlábon védekezik. A férfi a bűncselekmény elkövetését elismerte, a gyanúsítás ellen panasszal nem élt" - tették hozzá.
Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.