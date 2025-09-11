Dráma a Móricz Zsigmond körtérnél: a nyílt utcán akart öngyilkos lenni egy férfi

Igencsak sokkoló és véres jeleneteknek lehettek tanúi az Újbuda utcáin sétálgatók a minap. A XI. kerületi Móricz Zsigmond körtér környékét ugyanis az esti órákban elözönlötték a polgárőrök és a zsaruk, a szemtanúk szerint nem véletlen: a hatóságok két, földön ülő, vérző férfit vettek körül, akik közül az egyikőjüknek a karjából, másikuknak a fejéből patakzott a vér.

A férfi Újbuda utcáin, a Móricz Zsigmond körtér környékén próbált meg végezni magával. Míg ellátták, egy férfit a villamosmegállóban vertek meg Fotó: Újbuda Polgárőr Egyesület/Facebook

Újbuda utcáin akart végezni magával a férfi

Kiderült, hogy a véres karú férfi önmagának okozta a horrorisztikus sérüléseket, ugyanis a nyílt utcán, az emberek szeme láttára próbált meg végezni magával. Szerencséjére azonban a helyi polgárőrök éppen arra jártak, az elkeseredett férfi pedig egyenesen beléjük futott.

Polgárőreink ottlétük alkalmával észlelték, hogy egy férfi egyik karjából folyik a vér, a másik kezében pedig egy penge van. Kérdésükre elmondta, hogy öngyilkos akar lenni

- közölte az Újbuda Polgárőr Egyesület. Rögtön látták, hogy nagy a baj, így azonnal akcióba léptek:

"A pengét elkérték tőle, a kezét bekötözték és értesítették a mentőszolgálatot" - sorolták. Sajnos azonban nem ez volt az egyetlen sokkoló eset aznap. Kötözés közben ugyanis alig telt el pár perc, egy véres fejű férfi toppant a döbbent polgárőrök felé. Kiderült, hogy őt a megállóban támadták meg:

"Mindeközben egy vérző fejű férfi ment oda hozzájuk, aki elmondta, hogy megütötték, az elkövető még ott van a villamosmegállóban. A vérző fejű férfit szintén ellátták. A cselekményben résztvevő valamennyi személyt megkérték, a rendőrség kiérkezéséig maradjanak helyben a történtek tisztázása érdekében" - fűzték hozzá.

A két esettel kapcsolatban felkerestük az Országos Mentőszolgálatot, akik elárulták, hogy mind a két eset szereplőjét kórházba kellett vinni:

A helyszínről egy fiatal férfit könnyebb sérülésekkel, valamint egy szintén fiatal férfit fejsérüléssel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink kórházba

- mondta el lapunknak Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője. A rendőröket is megkérdeztük az esetekről, a verekedés ügyében elmondták, hogy egy román férfi volt a támadó:

A rendőrök egy 49 éves román állampolgárságú férfit állítottak elő, mert a megalapozott gyanú szerint korábban egy másik férfit megütött. A bántalmazott férfi nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérülést szenvedett

- mondta el a Borsnak a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A román férfi mindent beismert: