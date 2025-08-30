"Soha nem láttam még ilyen szörnyű balesetet" - Kettészakadt a buszba csapódó motor Csepelen

Mentősök, rendőrök és tűzoltók álltak a lezárt, törmelékekkel teli Weiss Manfréd utcán Csepelen, a délutáni órákban augusztus 29-én. Információink szerint brutális motorbaleset történt a kereszteződésben: egy motoros ugyanis éppen a Weiss Manfréd úton haladt, amikor belecsapódott egy kanyarodó buszba, ami a Szállító utcába szeretett volna bekanyarodni.

A motorbalesetben egy 24 éves férfi meghalt, 17 éves utasának több csontja eltört. A busz közepének csapódott, aminek még az ablakai is kitörtek az ütközéstől Fotó: Bors

Mindenkit megrázott a brutális motorbaleset

Az ütközés iszonyú volt: az környéken élők és az utcán sétálók egy emberként kapták fel a fejüket és rohantak a kereszteződéshez a hátborzongató hangra. A látványtól a hideg is kirázta őket: úgy tudjuk, hogy a motor a középső részén találta el a buszt, aminek több ablaka és az üvegezett ajtó is betört, a busz oldala pedig teljesen behorpadt. A tűzoltók azonnal megkezdték a műszaki mentést.

Összeütközött egy autóbusz és egy motorkerékpár Budapest XXI. kerületében, a Weiss Manfréd út és a Szállító utca kereszteződésében. A fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést a balesetnél, amelyhez a mentők is kivonultak

- közölte az esettel kapcsolatban az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A még mindig borzongó szemtanúk elmondásai alapján a baleset ereje borzalmas volt: a motor kettészakadt, a darabjai az út minden irányában szétszóródtak, az egyik kereke és a motor egyik fele pedig egyenesen a Csepel felé menő sávba csapódott, egyenesen a kocsik közé. Mint mondták, a motoron ülő két ember az ütközés pillanatában lerepült a gépről, mind a ketten a betonra zuhantak.

Volt már több baleset Csepelen, főleg ezen az útszakaszon. De soha nem láttam még ilyen szörnyűt, mint itt. Ott volt letakarva egy ember, a motor darabokban, az elejéből nem maradt semmi. Aludni sem tudok azóta

- mondta egy arra járó férfi.

Egy másik szemtanú arról beszélt, hogy a kettészakadt motor egyik darabja a lábához repült. Azt mondja soha nem felejti el ezt a pillanatot.

A motor eleje szinte teljesen megsemmisült, kettétört, a darabjai a másik sávra csapódtak Fotó: Bors

Úgy tudjuk, hogy a 24 éves sofőrt az út mellett még többször is megpróbálták a mentősök újraéleszteni, az arra járók látták is a fekete paravánt, később azonban már csak a letakart áldozat feküdt az úton. Információink szerint a mögötte utazó 17 éves lány is súlyosan megsérült, őt többszörös töréssel vitték kórházba. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, válaszukból pedig kiderült, hogy a buszon ülők közül is többen is könnyebben sérültek:

A helyszínről egy 30 év körüli férfit, egy fiatal lányt és egy 50 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel, míg egy fiatal lányt súlyos sérülésekkel szállítottak bajtársaink kórházba. Egy 20 év körüli férfi a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy sajnos a helyszínen életét vesztette

- mondta el a Borsnak Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.