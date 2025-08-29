Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
32°C Székesfehérvár

Erna, Beatrix névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Rémület a Palatinuson: két mentő is érkezett - ez történt a bajba jutott kisgyerekkel

strand
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 18:10
Palatinusgyerekmentő
Közel két hónappal ezelőtt történt a strandon tragédia, most pedig újra megjelentek a mentők. Ismét gyermekmentők álltak meg a Palatinus Strand előtt. A fürdőzők megrémültek.
M. N.
A szerző cikkei

A nyári szünet utolsó napjait is próbálják kihasználni a családok, mutatja ezt az is, hogy csütörtökön (08.28.) szinte telt ház volt a Palatinus strandon. Azonban a boldog fürdőzés egészen addig tartott, míg délután észre nem vették a fürdőzők, hogy a bejárat előtt ismét két gyermekmentő áll. A szemtanú szerint a legtöbben rögtön azt hitték, megint tragédia történt. 

Palatinus
Megijedtek a mentőket látva a Palatinus fürdőzői Fotó: Koszticsák Szilárd

Mentőautókra volt szükség a Palatinus strandnál 

 Épp az egyik medencéből szálltunk ki és mentünk előre, hogy igyunk egy frissítőt az egyik büfénél, amikor megláttuk, hogy a bejárat előtt egy nagyobb és egy kisebb gyermekmentő autó áll 

– kezdte lapunknak az egyik szemtanú, Sára. 

 Már rögtön azt hittük, hogy megint megismétlődik, ami júliusban is volt a szegény kislánnyal…

Sára szerint végül számukra nem derült ki, hogy mért kellettek a mentősök. 

Palatinus Strand
Egy gyermeket láttak el a mentősök Fotó: Mihádák Zoltán

- Akkor ott a helyszínen nem derült ki semmi, de elég rémisztő volt. Később egy nagypapát is hallottam, aki az unokáját kereste és kérte, hogy mondják be a nevét a hangosbemondóba. Annyira szomorúnak tartom ezeket az eseteket. Ha gyerekkel jövünk fürdeni, akkor mi sosem hagyjuk magára, nem mehet külön sehova, pont az ilyen tragédiák elkerülése érdekében

 - zárta a gondolatait.

Lapunk megkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik elmondták:

A helyszínen bajtársaink egy gyermeket láttak el, akinek az állapota nem igényelt kórházba szállítást.

Hatéves kislány vesztette az életét

Június 14-én a Palatinus Strandon egy hatéves kislány vesztette életét. A gyermek az édesanyjával érkezett fürdeni, de a szülő nem ment be vele a vízbe, csak a lábát lógatta bele, míg a kicsi bent lubickolt. Később vették csak észre, hogy a gyermek megfulladt. Az Országos Mentőszolgálat akkor így nyilatkozott: 

A vízből kiemelés után megkezdődött az elsősegélynyújtás, a hatéves kislány újraélesztése. Rohamkocsi és mentőhelikopter is érkezett, hosszú ideig küzdöttek a gyermek életéért, de sajnos nem lehetett megmenteni. A körülmények tisztázása a hatóságok feladata” - közölte a mentőszolgálat.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu