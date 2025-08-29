Rémület a Palatinuson: két mentő is érkezett - ez történt a bajba jutott kisgyerekkel

A nyári szünet utolsó napjait is próbálják kihasználni a családok, mutatja ezt az is, hogy csütörtökön (08.28.) szinte telt ház volt a Palatinus strandon. Azonban a boldog fürdőzés egészen addig tartott, míg délután észre nem vették a fürdőzők, hogy a bejárat előtt ismét két gyermekmentő áll. A szemtanú szerint a legtöbben rögtön azt hitték, megint tragédia történt.
Épp az egyik medencéből szálltunk ki és mentünk előre, hogy igyunk egy frissítőt az egyik büfénél, amikor megláttuk, hogy a bejárat előtt egy nagyobb és egy kisebb gyermekmentő autó áll
– kezdte lapunknak az egyik szemtanú, Sára.
Már rögtön azt hittük, hogy megint megismétlődik, ami júliusban is volt a szegény kislánnyal…
Sára szerint végül számukra nem derült ki, hogy mért kellettek a mentősök.
- Akkor ott a helyszínen nem derült ki semmi, de elég rémisztő volt. Később egy nagypapát is hallottam, aki az unokáját kereste és kérte, hogy mondják be a nevét a hangosbemondóba. Annyira szomorúnak tartom ezeket az eseteket. Ha gyerekkel jövünk fürdeni, akkor mi sosem hagyjuk magára, nem mehet külön sehova, pont az ilyen tragédiák elkerülése érdekében
- zárta a gondolatait.
Lapunk megkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik elmondták:
A helyszínen bajtársaink egy gyermeket láttak el, akinek az állapota nem igényelt kórházba szállítást.
Június 14-én a Palatinus Strandon egy hatéves kislány vesztette életét. A gyermek az édesanyjával érkezett fürdeni, de a szülő nem ment be vele a vízbe, csak a lábát lógatta bele, míg a kicsi bent lubickolt. Később vették csak észre, hogy a gyermek megfulladt. Az Országos Mentőszolgálat akkor így nyilatkozott:
“A vízből kiemelés után megkezdődött az elsősegélynyújtás, a hatéves kislány újraélesztése. Rohamkocsi és mentőhelikopter is érkezett, hosszú ideig küzdöttek a gyermek életéért, de sajnos nem lehetett megmenteni. A körülmények tisztázása a hatóságok feladata” - közölte a mentőszolgálat.
