"Olyan, mintha belülről égne az ember..." - rendkívül ritka betegséggel diagnosztizáltak egy nőt

Kara Carpenter remegett a testvére autójának hátsó ülésén, hálózsákjába burkolózva. Semennyi ruha- vagy takaróréteg nem tudta felmelegíteni, miközben minden porcikája fájt, a gyomra kavargott, és nem tudta lerázni a baljós érzést, hogy valami szörnyű baj van.

A rendkívül ritka betegség teljesen felforgatta a fiatal nő életét. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

2021 Hálaadás hete volt, és ő a testvérével az arkansasi Ouachita-hegység mélyén túrázott, de ez az éjszaka más volt, ugyanis szörnyű rosszullét kezdte el gyötörni a 31 éves nőt. Egy-két napon belül teljesen meg kellett szakítaniuk a túrát, és egy közeli szálláson, Little Rock városában foglaltak szobát, annak reményében, hogy jobban lesz Carpenter, de mindezek ellenére leírhatatlan fájdalommal ébredt, és hólyagokat fedezett fel a szája körül.

Szokatlan tünetekkel sietett kórházba a testvérpár

Végül november 24-én rohantak egy sürgősségi klinikára, attól tartva, hogy valami sokkal súlyosabb áll a szokatlan tünetek mögött. Az orvosok húgyúti fertőzést, egy nem azonosított streptococcus vírust és kötőhártya-gyulladást diagnosztizáltak, mindezek ellenére a szállodába, Carpenter tünetei gyorsan súlyosbodtak.

Másnap a testvérek körülbelül egy órát utaztak egy kórházba Hot Springsben, remélve, hogy komolyan veszik a tüneteit. Ekkorra Carpenter testén már súlyos tünetek mutatkoztak, egyre több hólyag volt a szájában, vöröses árnyalatú lett bőre, kiütései lettek és arca felpuffadt.

Amikor 2021. november 25-én megérkeztek a kórházba, a személyzet azonnal triázsba vitte. A kórházban a szemei már annyira bevéreztek, hogy nem látszott a fehérjük.

Égnek a szemeim! Olyan, mintha serpenyőn égetnék őket! Mintha rátapostak volna!

- kiabálta a fiatal nő a folyosón a fájdalomtól.

Röviddel ezután teljesen elvesztette látását. Napokig az orvosok sem tudták, mi baja lehet.

Hihetetlenül ritka diagnózist kapott a fiatal nő

Mivel Carpenter apja orvos, a család tudta, hogyan lépjen krízishelyzetben. Ő és négy testvére kutattak a tünetek után, orvosi kapcsolatokat mozgósítottak, és mindent bevetettek, végül apja és a nővére javasolták a Stevens-Johnson-szindrómát (SJS), amit ritka, súlyos és potenciálisan halálos allergiás reakció.