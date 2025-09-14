Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
"Olyan, mintha belülről égne az ember..." - rendkívül ritka betegséggel diagnosztizáltak egy nőt

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 07:30
Egy fiatal nő túrázás közben érezte meg először, hogy valami rettenetesen nincs rendben. Ami kezdetben csak rosszullétnek tűnt, hamarosan egész életét felforgatta, majd egy életveszélyes és ritka diagnózishoz vezetett.

Kara Carpenter remegett a testvére autójának hátsó ülésén, hálózsákjába burkolózva. Semennyi ruha- vagy takaróréteg nem tudta felmelegíteni, miközben minden porcikája fájt, a gyomra kavargott, és nem tudta lerázni a baljós érzést, hogy valami szörnyű baj van.

A rendkívül ritka betegség teljesen felforgatta a fiatal nő életét.
2021 Hálaadás hete volt, és ő a testvérével az arkansasi Ouachita-hegység mélyén túrázott, de ez az éjszaka más volt, ugyanis szörnyű rosszullét kezdte el gyötörni a 31 éves nőt. Egy-két napon belül teljesen meg kellett szakítaniuk a túrát, és egy közeli szálláson, Little Rock városában foglaltak szobát, annak reményében, hogy jobban lesz Carpenter, de mindezek ellenére leírhatatlan fájdalommal ébredt, és hólyagokat fedezett fel a szája körül.

Szokatlan tünetekkel sietett kórházba a testvérpár

Végül november 24-én rohantak egy sürgősségi klinikára, attól tartva, hogy valami sokkal súlyosabb áll a szokatlan tünetek mögött. Az orvosok húgyúti fertőzést, egy nem azonosított streptococcus vírust és kötőhártya-gyulladást diagnosztizáltak, mindezek ellenére a szállodába, Carpenter tünetei gyorsan súlyosbodtak. 

Másnap a testvérek körülbelül egy órát utaztak egy kórházba Hot Springsben, remélve, hogy komolyan veszik a tüneteit. Ekkorra Carpenter testén már súlyos tünetek mutatkoztak, egyre több hólyag volt a szájában, vöröses árnyalatú lett bőre, kiütései lettek és arca felpuffadt.

Amikor 2021. november 25-én megérkeztek a kórházba, a személyzet azonnal triázsba vitte. A kórházban a szemei már annyira bevéreztek, hogy nem látszott a fehérjük.

Égnek a szemeim! Olyan, mintha serpenyőn égetnék őket! Mintha rátapostak volna!

- kiabálta a fiatal nő a folyosón a fájdalomtól.

Röviddel ezután teljesen elvesztette látását. Napokig az orvosok sem tudták, mi baja lehet.

Hihetetlenül ritka diagnózist kapott a fiatal nő

Mivel Carpenter apja orvos, a család tudta, hogyan lépjen krízishelyzetben. Ő és négy testvére kutattak a tünetek után, orvosi kapcsolatokat mozgósítottak, és mindent bevetettek, végül apja és a nővére javasolták a Stevens-Johnson-szindrómát (SJS), amit ritka, súlyos és potenciálisan halálos allergiás reakció.

Az orvosok is megerősítették a diagnózist, és a kezelése a protokoll szerint haladt tovább. Éjszaka egy kis orvosi repülőgéppel, hat mentővel Houstonba, egy 1-es szintű traumaközpontba szállították, és órákkal később megtörtént az első szemműtéte.

Ez a szindróma a test nyálkahártyáját támadja meg, ami minden belső szervet borít. Olyan, mintha belülről égne az ember... A bőröm nagy darabokban hámlott le.

- magyarázta Carpenter.

Carpenter a következő 28 napot az intenzív osztályon töltötte. Szemei különösen veszélyben voltak, ezért az orvosok amnionhártya-átültetést végeztek, majd összevarrták a szemhéjait, hogy védjék a hegszövettől.

Nem volt mód megállítani az SJS-t, az orvosok csak a tüneteket tudták kezelni, remélve, hogy a beavatkozások csökkentik a pusztítást. Carpentert a legerősebb fájdalomcsillapítókkal kezelték, miközben szondával etették, mivel szája teljesen szétégett.

Látása nélkül más érzékszerveire támaszkodott a fiatal nőt, azonban járni is újra kellett tanulnia, mivel lábai teljesen legyengültek. Először lassan járni kezdett járókerettel, eközben a látása is visszatért, eleinte homályosan.

@traumatizedporcupine I think I’ll survive if you don’t like me.  #littlemissdiagnosed # #neardeathexperience #resilient #strength ♬ Never Let Me Go - SPOTIFY®

2021. december 23-án Carpenter végre elhagyhatta az intenzív osztályt, és meglephette a családját karácsonyra. Mindezek ellenére tudta, hogy még nincs vége a hosszas egészségügyi útnak.

A következő hónapok újabb műtéteket, végtelen vizsgálatokat és kétségbeesett kutatást hoztak. Végül 2022 júniusában hallott az autológ szérumcseppekről, saját vérplazmából készített szemcseppről, amelyek javítottak szaruhártyáján. Egy hónappal később Carpenter PROSE-lencséket kapott speciális szklerális lencséket, amelyek védik és gyógyítják a szemet.

Ahogy a szemei stabilizálódtak, a teste helyreállítására koncentrált.

Egy másik betegség szólt közbe a gyógyulásnak

Éppen amikor az élet újra kezdett kiteljesedni, Carpenter teste ismét összeomlott. 2023 végére súlyos ízületi merevség jelentkezett nála.

Decemberben rheumatoid arthritis-t diagnosztizáltak, amelyet valószínűleg a szervezetét ért hatalmas stressz váltott ki. Erős gyógyszerek reményt adtak a tünetek enyhülésére, de szervezet rosszul reagált ezekre. Carpenter 7-8 különböző gyógyszert is kipróbált a betegség kezelésére, mindegyik saját mellékhatásokkal és komplikációkkal járt. Ez az újabb visszaesés azonban megtanított neki valami fontosat, a gyógyulás nem lineáris folyamat.

Ebben az időszakban kezdett el Carpenter, immár 34 évesen, nyíltan beszélni TikTokon a Stevens-Johnson-szindrómáról és egészségügyi útjáról. Azóta emberek millióihoz jutott el a története - írta a People.

@traumatizedporcupine Life really can turn on a dime. #foryoupage #neardeathexperience #icu #burnsurvivor #icustories #healing ♬ sonido original - Usuyo
