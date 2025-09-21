“Én akarok lenni az első ember, aki eljut a Marsra – és nem jövök vissza!”

Nem akármilyen életcélt tűzött ki maga elé egy fiatal lány: ő szeretne lenni az első ember, aki a Marsra teszi a lábát. Tudja, milyen messze van a vörös bolygó (annak ellenére, hogy ez a Naprendszer legközelebbi bolygója hozzánk) – így felkészült arra: ha a NASA ki is küldi, az expedíció könnyen lehet, hogy egyirányú út lesz, és a visszatérésre talán nem lesz lehetősége. Ő pedig ezzel meg is békélt. De vajon miért szeretné a mindössze 24 éves Alyssa Carson örökre maga mögött hagyni a Földet? Tényleg kész arra, hogy egy idegen bolygón haljon meg?
Alyssa kiskorától arra készül, hogy asztronauta lesz. Ő az egyetlen, aki a világ összes NASA-táborában részt vett, még a Törökországban és Kanadában megrendezetteken is. Az amerikai lány 18 évesen szerezte meg a pilótaengedélyét, és számos olyan tréninget tudhat maga mögött, ami elősegítheti egy Mars-expedíció során. Egy interjú során elmondta:
“Mindig arra vágytam, hogy űrhajós legyek, eljussak a Marsra, visszajöjjek, aztán tanítsak, vagy én legyek az elnök” – jelentette ki magabiztosan.
Apropó: visszajönni a Marsról. Természetesen nem az a 24 éves influenszer minden álma, hogy a Marson haljon meg, elsődleges célja az, hogy eljusson a vörös bolygóra, és vissza is jusson onnét, de arra is felkészült, hogy küldetése csak oda szól majd. Erről édesapja beszélt egy interjú során: “Ha a NASA küld embereket a Marsra, ők vissza is hozzák azokat. Mások nem” – magyarázta, arra utalva, hogy például a magánkézben lévő Mars One projekt csak odautat kínál. Elképzeléseik szerint egy ilyen utazás 20 éven belül meg is valósulhat – Alyssa pedig garantáltan ott akar lenni a távoli bolygó felé tartó űrhajó fedélzetén, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy innentől ott kell leélnie az életét.
Egy időben több híradás is úgy mutatta be Alyssa Carson történetét, mint aki mögé a NASA is beállt, és mintha az amerikai űrhivatal hivatalos asztronautakiképzésein venne részt. Ez azonban nem így van. Noha megtévesztő lehet, hogy Alyssa a NASABlueberry nevet használja a közösségi oldalain, hivatalosan a NASA semmilyen kapcsolatban nem áll vele.
