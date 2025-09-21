“Én akarok lenni az első ember, aki eljut a Marsra – és nem jövök vissza!”

Nem akármilyen életcélt tűzött ki maga elé egy fiatal lány: ő szeretne lenni az első ember, aki a Marsra teszi a lábát. Tudja, milyen messze van a vörös bolygó (annak ellenére, hogy ez a Naprendszer legközelebbi bolygója hozzánk) – így felkészült arra: ha a NASA ki is küldi, az expedíció könnyen lehet, hogy egyirányú út lesz, és a visszatérésre talán nem lesz lehetősége. Ő pedig ezzel meg is békélt. De vajon miért szeretné a mindössze 24 éves Alyssa Carson örökre maga mögött hagyni a Földet? Tényleg kész arra, hogy egy idegen bolygón haljon meg?

Alyssa Carson a fejébe vette: márpedig ő eljut a Marsra Fotó: YouTube

A lány, aki arra készül: a Marson fog meghalni

Alyssa kiskorától arra készül, hogy asztronauta lesz. Ő az egyetlen, aki a világ összes NASA-táborában részt vett, még a Törökországban és Kanadában megrendezetteken is. Az amerikai lány 18 évesen szerezte meg a pilótaengedélyét, és számos olyan tréninget tudhat maga mögött, ami elősegítheti egy Mars-expedíció során. Egy interjú során elmondta:

“Mindig arra vágytam, hogy űrhajós legyek, eljussak a Marsra, visszajöjjek, aztán tanítsak, vagy én legyek az elnök” – jelentette ki magabiztosan.

Apropó: visszajönni a Marsról. Természetesen nem az a 24 éves influenszer minden álma, hogy a Marson haljon meg, elsődleges célja az, hogy eljusson a vörös bolygóra, és vissza is jusson onnét, de arra is felkészült, hogy küldetése csak oda szól majd. Erről édesapja beszélt egy interjú során: “Ha a NASA küld embereket a Marsra, ők vissza is hozzák azokat. Mások nem” – magyarázta, arra utalva, hogy például a magánkézben lévő Mars One projekt csak odautat kínál. Elképzeléseik szerint egy ilyen utazás 20 éven belül meg is valósulhat – Alyssa pedig garantáltan ott akar lenni a távoli bolygó felé tartó űrhajó fedélzetén, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy innentől ott kell leélnie az életét.