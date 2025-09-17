Figyelmeztet a NASA: felhőkarcoló méretű aszteroida közeledik a Föld felé

Egy felhőkarcoló méretű aszteroida 24 136 mérföld/órás sebességgel közeledik a Föld felé, és két nap múlva éri el azt a pontot, amikor a legközelebb lesz hozzánk. A „2025 FA22” névre keresztelt űrkőzet átmérője 520 láb, ami 158 méternek felel meg. Kozmikus léptékben nézve közel kerül a Földhöz, a távolság mindössze 523 000 mérföld, azaz 529 ezer kilométer lesz. Összehasonlításképpen: a Föld és a Hold közötti jelenlegi távolság fele ekkora, vagyis körülbelül 239 000 mérföld (385 ezer km).
S bár a felhőkarcoló méretű 2025 FA22 a legnagyobb látogató ezen a héten a hátsó udvarunkban, messze nem ez az egyetlen. A következő napokban több aszteroida is viszonylag közel kerül majd a Földhöz - írja a NewsWeek.
Szeptember 16-án egy 77 láb (23 méter) átmérőjű aszteroida 126 000 mérföldre (202 ezer km) közelítette meg a bolygónkat, egy 45 láb (13 méter) átmérőjű aszteroida pedig 698 000 mérföldre (1123 ezer km) haladt el. Ugyanezen a napon egy repülőgép méretű, hatalmas, 160 láb (48 méter) átmérőjű aszteroida is 990 000 mérföldre (1593 ezer km) is megközelítette a Földet.
Szeptember 18-án egy épület méretű aszteroida fog elhaladni a Föld közelében, ami 41 láb (12 méter) átmérőjű és 634 000 láb (1020 ezer km) távolságra fog elhaladni a bolygótól.
A NASA szerint jelenleg 1 362 002 ismert aszteroida található a Naprendszerben.
Az Apophis nevű híres aszteroida 2029 áprilisában fog elhaladni a Föld közelében, de 2004-es felfedezésekor az első számítások szerint fennállt a lehetősége, hogy becsapódik bolygónkba. Az Apophis aszteroida jelenlegi előrejelzések szerint 2029. április 13-án biztonságosan elhalad a bolygó felszínétől körülbelül 23 189 mérföldre.
Az aszteroidák a Naprendszer 4,6 milliárd évvel ezelőtti kialakulásának sziklás maradványai, amelyek a Nap körül keringenek. Méretük nagyon változó lehet – az egyik legnagyobb, a Vesta névre keresztelt aszteroida átmérője körülbelül 329 mérföld.
A NASA Asteroid Watch programja nyomon követi azokat az aszteroidákat, amelyek várhatóan 4,6 millió mérfölden belül megközelítik a Földet. Bármely 492 láb (150 méter)nál nagyobb objektum ezen a távolságon belül potencionálisan veszélyesnek minősül.
A világűr tele van aszteroidákkal, és a NASA minden olyan aszteroidát nyomon követ, amely veszélyt jelenthet a Földre, a Közel-Földi Objektumok Kutatóközpontja (CNEOS) pedig kiszámítja azok becsapódási valószínűségét.
