Most érkezett: a Maddie McCann-ügy gyanúsítottja hajléktalanná vált

Christian Brueckner, a fő gyanúsított Madeleine McCann eltűnésének ügyében, szükségszálláson kapott helyet, miután kiengedték a németországi börtönből.

Christian Bruecknert, a Madeleine McCann eltűnésének a fő gyanúsítottját, végül szabadlábra helyezték / Fotó: Profimedia

Madeleine McCann-ügy máig lezáratlan

A nemi erőszakért elítélt Brueckner, aki tagadja az ügyben való érintettségét, csütörtökön hivatalosan hajléktalannak nyilvánította magát egy német városban. Bruecknert szerdán fényképezték le, amint a hannoveri Sehnde börtönből szabadul, ott töltötte le hét éves büntetését egy idős nő megerőszakolásáért.

A „szörnyet” ezután lefotózták, amint egy McDonald’s-ba ment, közvetlenül egy Baby One üzlet mellett, amely baba- és gyermekruhát árul. Az ügyvédje, Friedrich Fuelscher vitte autóval, akinek irodája Kielben található.

Christian Bruecknert a német ügyészség 2020 júniusában nevezte meg fő gyanúsítottként. Bár azt állítják, bizonyítékuk van arra, hogy elrabolta és megölte a hároméves Madeleinet, vádat eddig nem emeltek ellene. Öt évig nyomkövetőt kell viselnie, és visszakerülhet a börtönbe, ha megszegi a feltételeket – például ha lakhelyet változtat anélkül, hogy erről értesítené a pártfogó felügyelőt. Jövő hónapban az oldenburgi bíróságon kell megjelennie, mert egy börtönőrt sértegetett, ezért pénzbírságra kötelezhetik. Ennek ellenére a hosszú rendőrségi nyomozás nem hozott áttörést Madeleine eltűnésének ügyében.

Tavaly októberben felmentették több szexuális bűncselekmény vádja alól, amelyeket állítólag Portugáliában követett el. Az ügyészség azonban fellebbezett, és az ügy jelenleg Németország Szövetségi Bíróságán van - írja a The Mirror.

Brueckner egy düledező tanyán lakott Praia da Luz közelében, amikor a kislány eltűnt az Ocean Club üdülőből, miközben szülei, Kate és Gerry egy közeli tapas étteremben vacsoráztak. Brueckner tagadja, hogy köze lenne az eltűnéshez.