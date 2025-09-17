33 milliót nyert a lottón, boldogsága mégsem teljes Angelának

Egyetlen vágya volt a torontói Angela Lawrence-nek, aki nemrég boldog lottónyertes lett. Nyereménye 100 ezer dollár, majdnem 33 millió forint volt. Mindig is reménykedett benne, hogy egyszer nyerni fog, azonban most, hogy ez megtörtént, mégsem tölti el teljes elégedettséggel. Hiányzik ugyanis mellőle egy számára nagyon fontos személy: az édesanyja.

33 milliót nyert a lottón, mégsem volt teljes a boldogsága. Fotó: Pexels/Illusztráció

Angela több mint 20 éven át, minden héten legalább egyszer vett egy lottószelvényt, annak érdekében, hátha egyszer ő lesz az, akinek pénz üti a markát a sorsolás végén:

Mindig reméltem, hogy egyszer nagyot nyerek, és most eljött az én időm!

Hiába azonban a 33 milliós lottó siker, boldogsága mégsem teljes:

Mindig álmodtam egy nagy nyereményről, de sosem gondoltam volna, hogy tényleg megtörténik. Bárcsak az édesanyám láthatná, annyira örülne neki.

Angela elárulta, hogy a nyertes szelvény közel egy hétig volt a zsebében, mire rájött, eltalálta a helyes számokat:

Egyik nap csak úgy elvittem leellenőrizni a szelvényemet a helyi bevásárlóközpontba. Erre közölték, sikeres a szelvény, de nem tudják kifizetni, mert túl nagy a nyert összeg

- emlékezett vissza az amerikai nő, aki ezt követően mindent hátrahagyva rohant átvenni nyereményét. Mindent elfelejtett aznapra: a tankolást, a bevásárlást. Mindazt, ami a célja volt.

A legjobban azonban nem is az a tudat boldogította mennyit nyert, hanem az, hogy mostantól biztonságban élheti az életét, nem kell aggódnia nyugdíjas évei miatt. A 100 ezer dollárt ugyanis úgy döntött számlái kifizetését és otthona felújítását követően befekteti, hogy az tovább kamatozzon, írja a Toronto.