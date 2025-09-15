Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Magyar Péterék rezsiprogramja 1,2 millió család megélhetését veszélyeztetné

megélhetés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 12:35
Magyar Péterenergiaköltségrezsicsökkentés
Eltörölné a rezsicsökkentést a Tisza. Magyar Péterék rezsiprogramja a családok megélhetését veszélyeztetné.
Magyar Péterék rezsiprogramja több mint egymillió család, nyugdíjas megélhetését veszélyeztetné. A rezsicsökkentésnek köszönhetően a háztartások Magyarországon fizetik a legalacsonyabb energiaköltségeket az EU-ban. Egy átlagos magyar család jelenleg havi 6 564 forintot fizet áramért és 9 906 forintot gázért, azaz a teljes energiaköltsége 16 470 forint. Ennek azonban véget vetne a Tisza rezsiprogramja.

Magyar Péterék rezsiprogramja
Magyar Péterék rezsiprogramja 1,2 milliócsalád megélhetését veszélyeztetné
Fotó: Bach Máté / Bach Máté/Magyar Nemzet

Magyar Péterék teljesítenék Brüsszel elvárását, betiltanák az olcsó orosz energia behozatalát

A Tisza Párt kettős nyomás alá helyezné a háztartásokat. Egyfelől kiderült, hogy a Tisza drasztikus adóemelési terve mintegy 4 millió ember jövedelmét csökkentené. Másfelől Magyar Péterék elfogadják Brüsszel orosz energiahordozókra vonatkozó tiltását, ami literenként ezer forint fölötti üzemanyagárakat és a jelenleginél három és félszer magasabb rezsidíjakat eredményezne, így drasztikusan megemelkednének a családok költségei. Magyar Péter már augusztus 20-i beszédében bejelentette, hogy leválasztaná hazánkat az orosz energiahordozókról. Augusztus végén pedig kiszivárgott, hogy a Tisza széles körű megszorításokra készül, de azokat a választásig titokban tartaná. A párt alelnöke egy etyeki eseményén figyelmeztette a hallgatóságot, hogy az adóemelésről nem szabad beszélni, mert akkor megbuknak. Tarr Zoltán szerint először „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. Egy másik kampányrendezvényen Surányi György elmondta, hogy egyelőre nem javasolja a rezsicsökkentési program megkérdőjelezését, mert az „meleg dolog”, de a választás után elő lehet venni az ügyet. 

Az orosz energia tiltásával és a rezsicsökkentési program megszüntetésével 

  • az eddigi havi 16 470 forintos rezsi 59 ezer forintra növekedne, 
  • ami havonta 43 ezer, évente pedig 510 ezer forintos többletkiadást jelentene. 

A Századvég számításai azt mutatják, hogy Magyar Péter rezsiprogramja az energiaszegénységben élők arányát rekordmagasságba, 29%-ra emelné. Ezzel 1,2 millió család, nyugdíjas megélhetését és biztonságát veszélyeztetné. 

A rezsicsökkentés bevezetését megelőzően a háztartások negyede anyagi okokból nem tudta befizetni közüzemi díjait. Az érintettek aránya 2024-re 7 százalékra csökkent, ami 287 ezer háztartást jelent. Az orosz energiahordozók tiltásával és a rezsicsökkentés megszüntetésével azonban a Tisza párt olyan társadalmi feszültségeket idézne elő, amelyek beláthatatlan következményekkel járnak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
