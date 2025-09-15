Magyar Péterék rezsiprogramja több mint egymillió család, nyugdíjas megélhetését veszélyeztetné. A rezsicsökkentésnek köszönhetően a háztartások Magyarországon fizetik a legalacsonyabb energiaköltségeket az EU-ban. Egy átlagos magyar család jelenleg havi 6 564 forintot fizet áramért és 9 906 forintot gázért, azaz a teljes energiaköltsége 16 470 forint. Ennek azonban véget vetne a Tisza rezsiprogramja.

Magyar Péterék rezsiprogramja 1,2 milliócsalád megélhetését veszélyeztetné

Fotó: Bach Máté / Bach Máté/Magyar Nemzet

Magyar Péterék teljesítenék Brüsszel elvárását, betiltanák az olcsó orosz energia behozatalát

A Tisza Párt kettős nyomás alá helyezné a háztartásokat. Egyfelől kiderült, hogy a Tisza drasztikus adóemelési terve mintegy 4 millió ember jövedelmét csökkentené. Másfelől Magyar Péterék elfogadják Brüsszel orosz energiahordozókra vonatkozó tiltását, ami literenként ezer forint fölötti üzemanyagárakat és a jelenleginél három és félszer magasabb rezsidíjakat eredményezne, így drasztikusan megemelkednének a családok költségei. Magyar Péter már augusztus 20-i beszédében bejelentette, hogy leválasztaná hazánkat az orosz energiahordozókról. Augusztus végén pedig kiszivárgott, hogy a Tisza széles körű megszorításokra készül, de azokat a választásig titokban tartaná. A párt alelnöke egy etyeki eseményén figyelmeztette a hallgatóságot, hogy az adóemelésről nem szabad beszélni, mert akkor megbuknak. Tarr Zoltán szerint először „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. Egy másik kampányrendezvényen Surányi György elmondta, hogy egyelőre nem javasolja a rezsicsökkentési program megkérdőjelezését, mert az „meleg dolog”, de a választás után elő lehet venni az ügyet.

Az orosz energia tiltásával és a rezsicsökkentési program megszüntetésével

az eddigi havi 16 470 forintos rezsi 59 ezer forintra növekedne,

ami havonta 43 ezer, évente pedig 510 ezer forintos többletkiadást jelentene.

A Századvég számításai azt mutatják, hogy Magyar Péter rezsiprogramja az energiaszegénységben élők arányát rekordmagasságba, 29%-ra emelné. Ezzel 1,2 millió család, nyugdíjas megélhetését és biztonságát veszélyeztetné.