„A szülőágyon szembesültünk azzal, hogy valami nincs rendben” - egy ölelés is fájó sebet ejthet a féléves Soma testén

Ritka és gyógyíthatatlan bőrbetegséggel, úgynevezett pillangóbőrrel küzd a féléves Soma. Az első hónapjait kórházban töltötte, fájó sebek borítják a testét, de ő mégis életvidám, mosolygós baba.

A féléves Soma a családjával Fotó: Beküldött



A Vas vármegyei Rábahídvégen elő házaspár, Domjánné Nagy Fanny és Domján Lajos négy gyermeket nevel, a legfiatalabb a kis Soma, akinek csak a születése után derült ki a gyógyíthatatlan betegsége.



A szülőágyon szembesültünk azzal, hogy valami nincs rendben. Már úgy született, hogy a testén több ponton is voltak hámhiányos területek, mint például a fején, nyakán, könyökén, a mellkasán; a leginkább érintett területek a lábfejei voltak. A bal lábfején alig volt bőr

– kezdte a Borsnak Soma anyukája.

- Először nagyon megijedtünk, legfőképpen azért, mert nem ismertük ezt a betegséget, előtte soha nem hallottunk ilyesmiről és az ismeretlen -főleg ha az embernek a gyermekéről van szó -, nagyon ijesztő tud lenni. Minél többet megtudtam a betegségről, annál inkább elszállt a félelem - tette hozzá az anyuka.

Soma az első hónapjait kórházban töltötte



Soma az első két hónapját kórházban töltötte. A születése után beteg újszülöttek ellátására felkészült osztályra, Perinatalis Intenzív Centrumba (PIC) került. A kis Somán rengeteg seb volt, vérfertőzést kapott, ezért átszállították a Heim Pál Gyermekkórház bőrgyógyászati osztályára.

Soma kereken 2 hónapos volt, amikor először hazatérhettünk az otthonunkba. Nagyon hálásak vagyunk mind a Markusovszky kórház PIC-en dolgozó orvosoknak és nővéreknek, mind pedig a Heim Pál Gyermekkórház bőrgyógyászati és infektológiai osztályain dolgozó orvosoknak és nővéreknek

- mondta az anyuka.

Soma bőrén bármilyen kis apró súrlódás fájó sebeket ejthet Fotó: Beküldött

„Megváltozott az életünk”

Bármilyen kicsi súrlódás, de még egy ölelés is fájó sebeket ejthet Soma testén. Kétnaponta - naponta át kell kötözni a sebeit. A szülők mindent megtesznek a gyermekükért és kitartóan ápolják, igazi kis hősnek tartják. Sorstársakat keresnek, hogy minél több tapasztalatot cserélhessenek a ritka betegségről.

Mindenben megváltozott az életünk, teljesen másképp kell őt gondozni, kezelni, mint egy egészséges gyermeket. Őt nem lehet akárhogy ölbe venni, pelenkázni, fürdetni, öltöztetni és etetni, az alapvető dolgok, amik egyszerű rutin folyamatok egy egészséges gyermeknél, nála nem, nála ezek sokszor nehéz és fájdalmas dolgok. Különösen óvatosan kell elvégezni ezeket a feladatokat.



„A jövőt illetően még sok mindent nem tudunk”

Soma ritka bőrbetegsége miatt nem fejlődnek megfelelően az ujjai, deformitások láthatóak a végtagjain.

A jövőt illetően még sok mindent nem tudunk, például azt, hogy fog-e kúszni, mászni, mennyire lesz számára nehéz a járás, hogy fog óvodába, később iskolába menni. A társai mennyire lesznek elfogadóak. Ezek mind-mind nagy kérdések

- mondta az anyuka, hozzátéve: „Nagyon bízunk benne, hogy találnak gyógymódot, vagy legalább tudunk majd olyan készítményt használni, ami megkönnyíti az életét.”