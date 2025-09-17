Utcára kerülhet a Duchenne szindrómás Krisztián: „Azt hittük végre minden jó lesz”

Nagy a tét. Elveszítheti az otthonát Agafonov Krisztián és az édesanyja. A Duchenne szindrómában szenvedő gyermek számára a házuk jelenti az életet, a biztonságot. Öt éves korában derült fény a betegségére, és az orvosok azt jósolták, hogy 18 éves koráig fog élni. Krisztián izmai folyamatosan zsugorodnak és évekkel ezelőtt kerekesszékbe kényszerült. Egyetlen támasza az édesanyja, aki nélkül a beteg gyermek nem tud boldogulni a hétköznapokban. Mária a nap minden percét Krisztián mellett tölti, ezért nem tud munkát vállalni. A család egy aprócska házban élte az életét Pilisen. Az újságcikkeinknek köszönhetően figyeltek fel nehéz helyzetükre, és egy televíziós műsor keretein belül igazi otthont varázsoltak az alig tíz négyzetméteres házból.

Ha szeptember végéig nem tudják kifizettni a pénzt akkor Krisztián elveszítheti az otthonát

Fotó: olvasói fotó

Hatalmas a tét, ha nem jön össze a pénz, Krisztián elveszíti az otthonát

Akkor azt hittük végre minden jó lesz. A 15 négyzetméteres házunkat kibővítették és felújították. Nem akartunk hinni a szemünknek, mikor először megláttuk. Az akadálymentes ingatlanban a gyermekem végre tudott közlekedni a kerekesszékével, és saját szobája is lett. Az örömünk azonban nem tartott sokáig. A telek amire a ház épült a volt párommal közös tulajdonunk volt. Akkor hozzájárult a bővítéshez, most azonban pénzt követel tőlünk, ami közjegyzői okiratba van foglalva. A 2 millió 700 ezer forintot szeptember 30-ig kell kifizetni neki, különben elveszíthetjük az otthonunkat

–sóhajt fel kétségbeesetten Mária, aki egyedül nem tud megbirkózni a feladattal.

Sajnos nagy hibát követtem el a múltban, mert nem váltam el tőle, így a követelése jogilag helytálló. Azonban mivel a nap minden percében a gyermekem mellett vagyok, így azt a kis pénzt kell beosztanom, amit Krisztián ápolása után kapok. Ha nem tudom kifizetni a pénzt, akkor az utcára kerülhetünk

–folytatja az édesanya, aki szerencsére nincs egyedül a bajban. Melléjük állt a település polgármestere, aki segít a családnak a gyűjtésbe. Már csak két hét van hátra, de bízik benne, hogy összejön a pénz, és ki tudja az édesanya fizetni a megadott határidőre, és nem veszíti el az otthonát a súlyosan beteg Krisztián.