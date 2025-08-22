„Azóta másról sem tud beszélni” – életre szóló élménnyel gazdagodott a Duchenne-szindrómás Krisztián

Krisztián betegségére ötéves korában derült fény. Édesanyjának az tűnt fel, hogy gyermeke fáradékonnyá vált és nehezére esett a járás, a felállás. Az orvosok sokáig nem jöttek rá, hogy mi okozza Krisztiánnál ezeket a tüneteket, míg végül a Heim Pál gyermekkórházban a vizsgálatok fényt derítettek rá, hogy Duchenne-szindrómában szenved. Izmai a gyógyíthatatlan betegség következtében folyamatosan elsorvadnak.

Krisztián számára felejthetetlen élmény volt a tűzijáték

Fotó: olvasói fotó

Sosem törődtem bele, hogy elveszítem a gyermekem. Mindent megteszek azért, hogy a betegség lefolyását le lehessen lassítani. Most is a Budai Gyermekkórházban vagyunk, mert nagyon fájtak Krisztián csontjai, minden egyes mozdulatnál recsegtek-ropogtak

– mondja aggódva Mária, az édesanya, akinek a múlt héten szóltak, hogy gyermekének egy hétre be kell feküdnie a Budai Gyermekkórházba, hogy egy speciális infúziós terápián részt vegyen.

A kezeléstől azt várjuk, hogy kicsit lelassul Krisztián csontjainak a leépülése. Az első napok nagyon nehezen teltek, nem érezte jól magát a gyermekem, de augusztus 20-án felejthetetlen élményben volt része, mert a gondozók a bent fekvő kerekesszékes gyerekeket felvitték a tetőre, így Krisz életében először láthatta a tűzijátékot. Azóta másról sem tud beszélni, annyira tetszett neki

– folytatja Mária, aki nagyon örül, hogy gyermeke figyelmét valami végre elterelte a betegségéről.

Nagyon jól lehetett látni a tűzijátékot. Bevallom, hogy kicsit féltem a durrogástól, de csodálatos látvány volt. Az ápolók nagyon aranyosak voltak, hogy megleptek minket ezzel az élménnyel

– mesél lelkesen Krisztián is. A gyermek a fájdalmas kezelés ellenére jól érezte magát a kórházban, mert a sorstársai között lehetett, és a lányok kedvence volt. Jóformán menekülnie kellett előlük, mert minden percet vele akartak tölteni. Krisztián a sok élmény ellenére már nagyon várja, hogy végre otthon lehessen.