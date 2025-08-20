"Nagyon fájnak a csontjai" – kórházba került a Duchenne-es Krisztián

A 16 éves Krisztián mögött nehéz évek vannak, édesanyjával egy pici házban élt Pilisen. A gyermek betegségére ötéves korában derült fény. Fáradékony lett és fájdalmassá vált a felállás, a járás. Édesanyja orvostól orvosig vitte, mire végül a Heim Pál gyermekkórházban a vizsgálatok sora fényt derített a betegségére: Duchenne-szindrómában szenved. A gyógyíthatatlan betegség miatt a gyermek izmai folyamatosan elsorvadnak.

Krisztián csontjaiban hatalmas fájdalmat érez, ezért speciális terápián vesz részt

Az orvosok szembesítettek vele, hogy a gyermekem 18 éves koráig élhet. Ebbe nem törődtem bele. Mindent megteszek azért, hogy minél tovább maradhasson köztünk

– sóhajt fel aggódva a gyermek édesanyja, aki hozzáteszi, hogy Krisztián jelenleg is kórházban van.

Krisztiánnak hatalmas fájdalmai vannak

Krisztiánnak nagyon fájnak a csontjai, minden egyes mozdulatra recsegnek-ropognak. Múlt héten szóltak, hogy hétfőn be kell feküdnie a Budai Gyermekkórházba, mert egy speciális infúziós terápián kell részt vennie. Ettől a csontjai erősödését reméljük

– folytatja az édesanya, aki elárulta azt is, hogy a gyermekét nagyon megviseli ez a kezelés. Mióta a kórházban van, alig eszik.

Krisztiánt csak emelőgéppel tudom fürdetni, a kerekesszékbe belerakni és az ágyba fektetni. Az utóbbi időben ez a mozdulatsor nagy fájdalmat okozott számára. Nagyon sírt, így mindent megpróbálok megtenni azért, hogy neki jobb legyen. Ezért is örültem nagyon ennek az infúziós kezelésnek, ez segíthet abban, hogy a gyermekem csontjai megerősödjenek

– zárja a beszélgetést az édesanya, akit nagyon megvisel, hogy gyermekét szenvedni látja. Bízik benne, hogy a kezelések hatására Krisztián állapota javulni fog. Ha minden jól megy, pénteken haza is engedik a gyermeket a kórházból, de addig még vizsgálatok és kezelések során kell átesnie.