Még nem tudja elkezdeni a bölcsődét az oxigénhiányos Áron

Áron oxigénhiányos állapotban látta meg a napvilágot. Édesanyja, Fanni közel 38 órát vajúdott a szüléskor, ezért a gyermek sok időt töltött a szülőcsatornában és oxigénhiányos állapotba került. Az orvosok lemondtak róla, és úgy gondolták, hogy élete végéig légzéstámogatásra lesz szüksége. Édesanyja azonban ebbe nem törődött bele, és mindent megtesz azért, hogy Áron állapota javuljon.

Fotó: Faludi Koppány

Áron számára a következő hetek a fejlesztésről szólnak

Hetente többször járnak fejlesztésre, és tavaly már a bölcsődét is elkezdte Áron, ami nagyon jó hatással volt rá, mert szeret gyerekek között lenni, és már az első nap beilleszkedett.

Idén azonban csak később kezdi a bölcsit, mert most az intenzív fejlesztésekre szeretnénk először a hangsúlyt helyezni

–mondja az Kovács Fanni a gyermek édesanyja, aki hozzáteszi, hogy ez természetesen nem azt jelenti, hogy idén Áron kihagyja a bölcsődét, csak később kezdi.

Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy közösségben legyen, viszont nagy reményekkel állunk a fejlesztések előtt is, hiszen Áron állapotának javulásához ezek is hozzájárulnak

–folytatja az édesanya, aki számára a gyermeke a legfontosabb, ezért keresi a lehetőségeket, hogy milyen fejlesztésekkel lehet elérni azt, hogy Áron állapota javuljon, és esetleg segítséggel járni is megtanulhasson.

Szeptember első két hetében a Pethő intézetbe megyünk rehabilitációra, amit a hónap végén egy másik intenzív fejlesztés követ. Ezért idén a bölcsit is csak később kezdi el Áron

–zárja a beszélgetést Fanni, aki hozzáteszi, hogy bízik benne, hogy a sok erőfeszítés megteszi a hatását, és Áron állapota fejlődni fog, hiszen minden álma, hogy segédeszközzel járni is megtanuljon a gyermeke.

ITT követheted nyomon a kis Áron életét