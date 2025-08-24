Agyhártyagyulladás miatt vakult és süketült meg Krisztián – most napközit nyitnának a beteg gyermekeknek Igriciben

Lassan öt éve, hogy Baka-Viski Eszter élete egyik legnagyobb rémálmát élte át. Kisfia, Krisztián egy alattomos agyhártyagyulladás miatt négy hétig feküdt kómában, abból két és fél hétig lélegeztetőgépen, aminek következtében elvesztette a látását és a hallását. Az orvosok már akkor azt mondták, hogy csoda, ha túléli – hiszen egy ilyen fertőzés még egy egészséges felnőtt életét is elvehetné.
A család azóta is küzd. Krisztián mellett azonban más beteg gyermekek is hasonló segítségre szorulnak.
Jövőre Krisztián és Dorka is betöltik a hatodik életévüket, iskolakötelessé válnak – de a számukra szükséges fejlesztő nevelő oktatást az országban nagyon kevés helyen tudnák megfelelően biztosítani.
Így született meg a Katica ház ötlete.
Létrehoztak egy alapítványt – amely Krisztián nevét viseli – és családi összefogással már meg is vásároltak Igriciben egy épületet, amelyet felújítanának, bővítenének, és ahol a gyermekek biztonságban, családias légkörben tölthetnék a mindennapjaikat, közösségbe léphetnének és megkapnák a számukra nélkülözhetetlen fejlesztéseket.
Azt hittük, hogy az alapítvány létrehozása, az ingatlan megvásárlása és a felújítási tervek elkészítése után már könnyebb lesz a pályázatokon keresztül forrást szerezni. A valóság azonban az, hogy a legtöbb pályázathoz több lezárt pénzügyi év és önerő kell – ezeknek mi egy frissen indult alapítványként nem tudunk megfelelni
– magyarázta lapunknak Eszter.
Az alapítvány célja, hogy számukra és más sorstársak számára is biztosítsanak egy olyan helyet, ahol speciális gondozást és fejlesztést kaphatnak.
A család ezért most a nyilvánossághoz fordul. Az álmuk az, hogy 5000 ember melléjük álljon, és egy éven át havonta 1000 forinttal segítse a Katica ház létrehozását. Ez elegendő lenne ahhoz, hogy a felújítás befejeződhessen, és a napközi megnyithassa kapuit.
Hiszünk benne, hogy a segítségetekkel együtt csodát tehetünk. Nemcsak Krisztiánnak és Dorkának, hanem minden olyan gyermeknek, akinek nincs más lehetősége
– mondta az édesanya, majd hozzátette, hogy háttérmunkálatok már zajlanak, illetve a támogatások lassan érkeznek, de a cél eléréséhez még rengeteg jószívű emberre lenne szükség.
A család abban bízik, hogy a közösségi összefogásnak köszönhetően hamarosan megnyílhat a Katica ház, ahol az élni vágyó gyermekek új esélyt kaphatnak egy teljesebb életre.
