„Kómába estem, és amikor felébredtem, mellbevágó dolog történt”

Barátnőjéhez biciklizett az a 29 éves férfi, akit elütött egy furgon, és a következő három hetet kómában töltötte. Amikor azonban felébredt, olyan emlékei voltak, amelyek vele sosem történtek meg.

Alpha Kabejának kissé bűntudata volt, amiért barátnője nélkül töltötte a 2011-es szilvesztert, ezért döntött úgy, hogy 2012 újév napján elbiciklizik a lány londoni otthonába. Sisakot azonban nem vett fel, és az időjárás is esős volt azon a délután. Ráadásul a furgon sofőrje, aki elütötte útközben, a baleset után elhajtott a helyszínről.

Bár az akkor 29 éves férfi testén nem látszottak sérülések, a kórházban elvégzett CT-vizsgálat kimutatta, hogy az agyát nagyon erős ütés érte. Alpha a következő három hetet kómában töltötte, miközben az orvosok megpróbálták eltávolítani a koponyája egy részét, hogy enyhítsék a duzzanatot. Attól tartva, hogy a férfinek súlyos memóriaproblémái lesznek, és családjának azt tanácsolták, készüljenek fel jelentős amnéziára.

Amikor azonban Alpha felébredt, egészen más történt: olyan emlékei voltak, amelyek vele nem történtek meg, mással viszont igen.

Alpha élénken emlékezett arra, amikor úton volt meglátogatni várandós barátnőjét, aki ikreket várt. Ezek az emlékek olyan tiszták voltak, hogy még a meg nem született fiának és lányának választott nevekre is emlékezett – Sky és Nikita. A férfi úgy emlékszik vissza a baleset napjára, hogy egy sikeres állásinterjún vett részt – írja a Mirror. Azt is hitte, hogy van egy kis magánrepülőgépe. Mindez nem volt igaz, de Alpha számára mégis nagyon is valóságosnak tűnt. Hat hónapig meg volt győződve arról, hogy az emlékei valóságosak, és csak akkor kezdett kételkedni magában, amikor közvetlenül felvette a kapcsolatot azzal az állami szervvel, ahol szerinte állásinterjún járt, és kiderült, hogy január 1-jén nem is voltak nyitva.