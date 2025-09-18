Egyetlen vágya maradt az agydaganattal küzdő Zsoltnak: „Látni szeretném a lányom esküvőjét”

Rosszindulatú agydaganattal küzd a keszthelyi Dósa Zsolt. Az orvosok mindent megtesznek az iskolaigazgató gyógyulásáért, aki szintén igyekszik kitartani kislánya miatt.

Rosszindulatú agydaganattal küzd Zsolt

„Megműtöttek, a sugár- és kemoterápiás kezeléseken túl vagyok. Sajnos azonban ez a betegség rendkívül agresszív, és nagy az esélye a kiújulásnak… (...) A rosszindulatú agydaganatom (Glioblastoma), rendkívül agresszív, ezért a genetikai gyógykezelés az, ami segítség lehet túlélni a betegséget” - kezdte Zsolt a ZAOL oldalának.

Két kezelő orvosa közös erővel kerestek megoldást. Végül jött egy különleges lehetőség. Zsolt vérmintái alapján külföldön összetudnának állítani számára egy teljesen egyéni gyógyszert. Vagyis olyan kezelést kaphatna az iskolaigazgató édesapa, ami a saját genetikai profilja alapján készülne. A kezelés teljes költsége azonban 51,5 millió forint, mint írja a vármegyei portál.

„Információim szerint tizenheten kapták meg eddig ezt az egyedi gyógykezelést, és közülük senki nem esett vissza a betegségbe… A feleségem és a tizenhárom éves lányom mindenben mellettem áll, de ekkora összeget a családi költségvetésből nem tudunk fedezni. Ezért kértem az emberek segítségét: még látni szeretném a lányom esküvőjét…” - tette hozzá Zsolt.

Ha támogatni szeretnéd az édesapa gyógykezelését, a részleteket a ZAOL oldalán tudhattok meg.