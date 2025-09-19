„18 éves fiunk meghalt, mert göndör haja elrejtette a halálos betegséget”

Tragikus körülmények között elhunyt egy 18 éves fiú. Rhys Russell mindössze 15 éves volt, amikor egy véletlen felfedezés eredményeként melanómával, azaz bőrrákkal diagnosztizálták. Ez a rákos megbetegedések ötödik leggyakoribb formája, és évente körülbelül 2300 halálesetet okoz az Egyesült Királyságban.

Bőrrák okozta a fiatal fiú halálát / Fotó: Pexels

Így vették észre a bőrrák jelét

Rhys mostohaapja, Oli Russell, és édesanyja, Lauren, exkluzív interjút adtak amiben elárulták: fiuk göndör hajzata miatt szinte lehetetlen volt észrevenni, hogy valami nincs rendben.

Arról a pillanatról, amikor rájöttek, hogy valami nem stimmel, Lauren, az ápolónő mesélt: „Nagyon furcsa volt. Zuhanyozni ment, és nem tudom, hogy a fény miatt volt-e, vagy mi történt, de észrevettünk egy vörös foltot a fején. Rhys azt mondta nekünk: »Igen, már régóta megvan, néha vérzik, de soha nem szóltam róla, mert nem fáj.« Úgy döntöttünk, hogy elmegyünk az orvoshoz, hogy eltávolítsák – és onnantól kezdve minden csak egyre rosszabb lett” - mesélte Lauren az ápolónő, aki azt is elárulta, hogy miért is volt rendkívül nehéz észrevenni az elváltozást: „Elég sűrű, göndör haja volt, és úgy nézett ki, mint egy anyajegy. Nagyon furcsa volt. Csak azért vettük észre, mert akkoriban vérzett, különben isten tudja, meddig nem vettük volna észre. Biztosan tudta, mert azt mondta, hogy vérzett, amikor megérintette vagy megvakarta a haját.”

A bőrrákot ritka, hogy egy olyan fiatal ember, mint Rhys elkapjon, és általában a napnak kitett területeket érinti. Rhys, a Manchester City elkötelezett szurkolója, november 21-én kapta meg a szívszorító diagnózist, és alig tizenkét hónappal később a család megtudta, hogy a betegség a negyedik stádiumba lépett. Rhys célzott terápián és sugárkezelésen esett át, de végül a halálos betegség erősebbnek bizonyult.

„A fájdalomtól a földön vonaglott, ezért kórházba vittük. Röntgenfelvételeket és CT-vizsgálatokat csináltak, és akkor derült ki, hogy a daganat átterjedt a májára, valószínűleg egy a szívére, egy a bal tüdejére, kettő a jobb tüdejére, és több a hátára. Kettő a bordái közepén volt. Szörnyű volt” - mesélte fia utolsó napjairól Lauren.