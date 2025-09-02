Újabb csapás érte a negyedikről kizuhant Krisztiánt: a lebénult fiút szörnyű erőpróbára kényszeríti a sors

Krisztián viharos kapcsolatban élt a barátnőjével egy Október Huszonharmadika utcai, bérelt lakásban. Június 16-án házibulit tartottak, majd miután a vendégek elmentek, a 19 éves férfi kettesben maradt a lánnyal. Az egykori biztonsági őr arra még emlékszik, hogy valamin ismét vitatkoztak, majd a 4. emeleti ingatlan erkélyének korlátján átbillenve kizuhant az épületből. Krisztián életét nagy valószínűséggel az mentette meg, hogy egy ponyvás teherautó tetejére esett.

Krisztián kizuhant a negyedik emeletről Fotó: Bors

A férfit életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Végül túlélte a balesetet, de deréktól lefelé lebénult és kerekesszékbe kényszerült. Az orvosok szerint a fogyatékossága nagy valószínűséggel maradandó.

Hiszek abban, hogy nap felállok, de ehhez nagy kitartásra van szükségem. Ez meg is van bennem

– mondta a Borsnak Krisztián. A férfit a kedvese a kórházban még egy hónapig látogatta, aztán szakítottak. Krisztiánnak fáj, hogy csalódnia kellett szerelmében, de úgy véli, túl kell lépnie a bánatán.

"Sokkal fontosabb dolgokra kell koncentrálnom. A rehabon egész napos foglalkozásokon veszek részt. Ezek egyik célja a fejlesztés mellett, hogy képes legyek hozzászokni a kerekesszékhez. Mindenben segítségre van szükségem, pedig korábban igencsak önálló ember voltam" – magyarázta Krisztián.

A kizuhant férfit hamarosan kiengedik a rehabilitációról

A volt biztonsági őrt két és fél hónap után engedik haza először. Az albérletébe már persze nem megy vissza, az édesanyjához fog költözni, viszont ez sem túl egyszerű feladat.

Az én albérletem nem akadálymentes, ezért új megoldást kell találnom. Ezt a hétvégét az édesapáméknál töltjük, mert az ő lakása legalább földszinti. Hétköznapokon Krisztiánnak a klinikán kell még tartózkodnia, de amire végleg kiengedik, ki kell bérelnem az új lakást

– részletezte a nehézségeket Erzsébet, Krisztián édesanyja, aki mindenkit arra kér, ha tud kiadó, földszinti, épületen belül is akadálymentesen megközelíthető lakást körülbelül 150 ezer forintos havi áron, szerkesztőségünkön keresztül vegye fel vele a kapcsolatot.