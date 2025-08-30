Kizuhant a negyedikről a 19 éves Krisztián, édesanyja torokszorító részleteket árult el

Kizuhant a 4. emeletről egy 19 éves férfi a budapesti Október huszonharmadika utcában. Krisztián a hátára esett, de a csodával határos módon túlélte az esetet. Erzsébet, a fiú édesanyja gyanúsnak tartja a körülményeket, mert gyermekének az utolsó hónapokban nem kifejezetten volt már tökéletes a kapcsolata a barátnőjével.

Krisztián kizuhant a negyedik emeletről / Fotó: Olvasói

Kora hajnalban értesítettek telefonon, hogy a fiamat kórházba szállították. Azt mondták, hogy Krisztián valószínűleg kiugrott az erkélyről. Az öngyilkosság gondolata azonban teljesen idegen a gyerekem személyiségétől

– mondta a Borsnak az aggódó anya.

Erzsébet napokig azt sem tudta, hogy a gyermeke egyáltalán életben marad-e.

A Jóisten végül nem vette el tőlem Krisztiánt, de hetekig mesterséges kómában tartották. Végül felkeltették. Kiderült, hogy szerencsére értelmileg nem sérült.

Kizuhant a negyedikről, de túlélte a balesetet

Krisztián magára a balesetre nem emlékszik, csak arra, hogy mielőtt kizuhant, civakodott a barátnőjével. Az utolsó emlékképe, hogy még fogták egymás kezét. A férfi súlyos nyaki- és gerincsérüléseket szenvedett, és deréktól lefelé lebénult. Kerekesszékbe kényszerült, és szinte mindenben segítségre van szüksége. Jelenleg a rehabilitációs intézetben kezelik, és ha minden a tervek szerint alakul, néhány héten belül hazamehet.

A barátnője még a kórházban egy hónapig látogatta, de aztán nem bírta tovább. Már nincsenek együtt. Krisztián hozzám költözik majd, én fogom otthon ellátni. Az orvosok szerint nincs sok remény rá, hogy valaha is lábra álljon. Biztonsági őrként dolgozott, de a mostani állapotában ebben a szakmában már nem tevékenykedhet

– fakadt ki az édesanya.

A rendőrség az ügyben nyomozást indított, ám Krisztián és Erzsébet az eredményről nem kapott tájékoztatást. A nő szeretné tudni, hogy pontosan mi történt a fiával, és addig nem nyugszik, míg meg nem kapja a válaszokat a kérdéseire.

A Bors megkérdezte a Budapesti Rendőr-főkapitányságot az üggyel kapcsolatban, a következő választ kaptuk: "Elektronikus úton érkezett megkeresésével kapcsolatosan tájékoztatjuk, hogy az esettel összefüggésben idegenkezűség, bűncselekmény gyanúja nem merült fel, büntetőeljárás nem indult."

A Ripost videója hasonló témát dolgoz fel.

