Agyvérzés közben hívott mentőt, túl van a 14. életmentő műtétjén Dávid

Graholy Dávid túlesett a 14. életmentő műtétjén és újabb operációk várhatnak rá. A 29 éves férfi egy igazi túlélő: születésekor agyvérzést kapott, a vérszerinti szülei elhagyták, a bal fülére süket, a bal szemére pedig nem lát és több gyógyíthatatlan betegséggel, köztük epilepsziával küzd; valamint 5 éve tüdőrákot diagnosztizáltak nála, amit sikeresen legyőzött. A sok nehézség ellenére igyekszik pozitív maradni; ahogy ő mondja: „élni kell, nincs mese”.
Dávidnak a születése utáni agyvérzést követően beültettek a fejébe egy mágneses szerkezetet, úgynevezett VP söntöt, amit ő egyszerűen csak "szerkezetnek" hív. Az évek során több szerkezetet ültettek be és vettek ki a fejéből, de az első még mindig bent van. Ezekre a beavatkozásokra azért van szükség, hogy később műtét nélkül, mágnesek segítségével tudják szabályozni a fejben lévő nyomást az agy megóvása érdekében.
Szeptember 1-jén hihetetlen lélekjelenlétet tanúsítva saját magának hívta ki a mentőt egy újabb agyvérzés közben. Dávid egyedül él, ezért senki másra nem számíthatott.
„Reggel 8-9 óra magasságában mosdóba indultam, amikor azt éreztem, hogy zsibbad a bal oldalam, elsőnek az gondoltam, hogy az epilepsziám miatt lehet, aztán éreztem, hogy nagyobb a baj” – kezdte a Borsnak Dávid.
Belenéztem a tükörbe és láttam, hogy lekonyult a szám. Gyorsan felhívtam a 112-t, elmondtam mindent, amit tudtam. Mondta a mentésirányító hölgy, hogy ne mozduljak, azonnal küldenek mentőt. Tíz percbe sem telt bele és már meg is érkeztek.
A kórházban másfél órás műtéten esett át, ahol eltávolítottak egy vérrögöt. A beavatkozás után tályog alakult ki, ami miatt antibiotikumos kezelést kap. Amint javul az állapota újabb műtét vár rá, mert eltávolítják a születésekor az agya hátsó részébe behelyezett sönt. Dávid nehezen viseli a kórházban töltött heteket, de a humora és a pozitivitása átsegíti a legnehezebb időszakon is. Reméli, hogy minél hamarabb hazaengedik.
IDE kattintva megtudhatod, hogyan támogathatod Grahoy Dávidot.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.