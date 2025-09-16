Agyvérzés közben hívott mentőt, túl van a 14. életmentő műtétjén Dávid

Graholy Dávid túlesett a 14. életmentő műtétjén és újabb operációk várhatnak rá. A 29 éves férfi egy igazi túlélő: születésekor agyvérzést kapott, a vérszerinti szülei elhagyták, a bal fülére süket, a bal szemére pedig nem lát és több gyógyíthatatlan betegséggel, köztük epilepsziával küzd; valamint 5 éve tüdőrákot diagnosztizáltak nála, amit sikeresen legyőzött. A sok nehézség ellenére igyekszik pozitív maradni; ahogy ő mondja: „élni kell, nincs mese”.

Graholy Dávid túl van a 14. életmentő műtétjén Fotó: beküldött

Dávidnak a születése utáni agyvérzést követően beültettek a fejébe egy mágneses szerkezetet, úgynevezett VP söntöt, amit ő egyszerűen csak "szerkezetnek" hív. Az évek során több szerkezetet ültettek be és vettek ki a fejéből, de az első még mindig bent van. Ezekre a beavatkozásokra azért van szükség, hogy később műtét nélkül, mágnesek segítségével tudják szabályozni a fejben lévő nyomást az agy megóvása érdekében.

Graholy Dávid agyvérzés közben hívott magának mentőt

Szeptember 1-jén hihetetlen lélekjelenlétet tanúsítva saját magának hívta ki a mentőt egy újabb agyvérzés közben. Dávid egyedül él, ezért senki másra nem számíthatott.

„Reggel 8-9 óra magasságában mosdóba indultam, amikor azt éreztem, hogy zsibbad a bal oldalam, elsőnek az gondoltam, hogy az epilepsziám miatt lehet, aztán éreztem, hogy nagyobb a baj” – kezdte a Borsnak Dávid.

Belenéztem a tükörbe és láttam, hogy lekonyult a szám. Gyorsan felhívtam a 112-t, elmondtam mindent, amit tudtam. Mondta a mentésirányító hölgy, hogy ne mozduljak, azonnal küldenek mentőt. Tíz percbe sem telt bele és már meg is érkeztek.

Dávid a műtét után Fotó: beküldött

A kórházban másfél órás műtéten esett át, ahol eltávolítottak egy vérrögöt. A beavatkozás után tályog alakult ki, ami miatt antibiotikumos kezelést kap. Amint javul az állapota újabb műtét vár rá, mert eltávolítják a születésekor az agya hátsó részébe behelyezett sönt. Dávid nehezen viseli a kórházban töltött heteket, de a humora és a pozitivitása átsegíti a legnehezebb időszakon is. Reméli, hogy minél hamarabb hazaengedik.

IDE kattintva megtudhatod, hogyan támogathatod Grahoy Dávidot.