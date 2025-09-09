"A bánat ölte meg" - Szívszorító: fia temetésén vesztette életét az apa

Fia temetésén vesztette életét egy gyászoló édesapa. A 61 éves Norman White épp elhunyt fia, David koporsóját vitte be a kápolnába, amikor hirtelen összeesett, vélhetően szívinfarktust kapott. 41 éves fia holttestére egy rokon kanapéján találtak rá, hosszú ideig küzdött szenvedélybetegséggel. Nem ez volt azonban az első tragikus gyermekveszteség az apa számára, David halála ugyanis pont halva született ikerfiainak tizedik évfordulóján következett be.

Fia temetésén vesztette életét / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Norman lánya, David nővére, Chantelle a tragédiákat követően kiemelte, úgy érezték magukat, mintha az egész egy film lenne:

Olyan traumatikus volt, ilyesmit soha nem gondolnál, hogy megtörténhet. Ilyet nem lehetne megírni sem. Amikor leültünk a kápolnában, körbenéztem, és megkérdeztem, hol van apu. Ekkor mondták, hogy összeesett

- emlékezett vissza a családanya hozzátéve, apja helyszíni ellátása alatt a templomot kiürítették, majd a család egy része a kórházba ment Normannel, míg a másik fele maradt a gyászszertartáson. Őket ott érte hír, miszerint a 61 éves férfi meghalt, írja a Mirror.

A kettős veszteség óriási űrt hagyott a család életében. Chantelle elmondta, hogy alig tud megbirkózni a tragédiával, egy hétig teljes sokkban volt. Hangsúlyozta: apjának korábban nem volt szívproblémája.

Azt hiszem, a bánat ölte meg. Szerintem nem bírta elviselni, hogy az egész család együtt volt egy ilyen helyzetben.