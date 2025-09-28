Ralph Fiennes megőrül! Hidegrázós előzetessel érkezik a 28 évvel később: A csonttemplom

A Danny Boyle filmek folytatásaként az idei 28 évvel később kritikai siker volt. A lendület ugyanakkor nem áll meg, a rendező nem titkolt terve volt egy új trilógiát alkotni a filmsorozatból, melynek második felvonására már nem is kell sokat várni. A 28 évvel később: A csonttemplom január 16-án érkezik a mozikba, a film előzetese már most hidegrázós érzelmi hullámvasutat vetít előre, ahol talán nem a zombiktól kell legjobban félni.

A 28 évvel később szereposztása visszaköszön a folytatásban (Fotó: Sony Pictures)

Mire számíthatunk a 28 évvel később előzetese kapcsán?

Az idei zombitörténet az év egyik legjobb fősodratú filmjévé nőtte ki magát. Egy akciódús, feszült sztori tele zseniális vizuális megvalósításokkal és egy új, még ijesztőbb mutálódott fajjal: az alfákkal. A 28 évvel később a cikk írásakor 88%-os Rotten Tomatoes szakmai értékelésével kritikai és kasszasikernek is elkönyvelhető.

A történet folytatja a zombifilm cselekményét. A középpontban egy túlélőcsoport áll, akik egy elhagyatott, romos templomban próbálnak menedéket találni, miközben kívülről fenyegetik őket a fertőzöttek és — ami talán még ijesztőbb — a többi túlélő. A filmben visszatérnek az idei film főbb karakterei: Spike (Alfie Williams), Dr. Ian Kelson (Ralph Fiennes) és Sir Jimmy Crystal (Jack O'Connell).

A nyomasztó hatás fokozásához az előzetes egy valós hangfelvételt is alkalmaz, Arthur C. Clarke sci-fi író szövegét egy 1964-es BBC rádióadásból.

Ebben a felvételben az író a civilizáció összeromlásának vészjósló következményeiről beszél és a barbarizmus megjelenéséről.

Ez a beszéd jól rímel az előzetes vad természetére, ahol a túlélők egymás ellenségeivé vállnak a káosz közepette.