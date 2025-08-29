Figyelem! Kamu fogyasztószert akarnak eladni a Semmelweis Egyetem nevével, ne dőlj be neki

Ismét hamis termék hirdetéseiben szerepel a Semmelweis Egyetem neve, tudatta az intézmény honlapján pénteken. A Semmelweis Egyetem nevével visszaélve reklámoznak fogyasztószert egy weboldalon és a közösségi médiában.
A hirdetésekben számos valótlan állítás szerepel az egyetemmel kapcsolatban, többek között, hogy az intézmény dolgozói látványosan lefogytak egy magyar gyártású, száz százalékban természetes összetevőjű szer segítségével, olvasható a közleményben.
A visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket, a fogyasztókat pedig arra kéri, hogy gyógyászati terméket kizárólag Magyarországon engedélyezett helyről, legális forrásból, orvosukkal való konzultáció után szerezzenek be
- írták a közleményben, írja az MTI.
