Figyelem! Kamu fogyasztószert akarnak eladni a Semmelweis Egyetem nevével, ne dőlj be neki

Ismét hamis termék hirdetéseiben szerepel a Semmelweis Egyetem neve, tudatta az intézmény honlapján pénteken. A Semmelweis Egyetem nevével visszaélve reklámoznak fogyasztószert egy weboldalon és a közösségi médiában.

Jogi lépéseket tesznekFotó: Wesley Tingey / Unsplash (Illusztráció)

A hirdetésekben számos valótlan állítás szerepel az egyetemmel kapcsolatban, többek között, hogy az intézmény dolgozói látványosan lefogytak egy magyar gyártású, száz százalékban természetes összetevőjű szer segítségével, olvasható a közleményben.

A visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket, a fogyasztókat pedig arra kéri, hogy gyógyászati terméket kizárólag Magyarországon engedélyezett helyről, legális forrásból, orvosukkal való konzultáció után szerezzenek be

- írták a közleményben, írja az MTI.