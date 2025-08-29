Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramCurtis
Figyelem! Kamu fogyasztószert akarnak eladni a Semmelweis Egyetem nevével, ne dőlj be neki

Semmelweis Egyetem
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 29. 14:25
Ne használja a gyógyhatású szert, ha vett belőle.
B. V.
Ismét hamis termék hirdetéseiben szerepel a Semmelweis Egyetem neve, tudatta az intézmény honlapján pénteken. A Semmelweis Egyetem nevével visszaélve reklámoznak fogyasztószert egy weboldalon és a közösségi médiában.

kalapács, bíró, bíróság
Jogi lépéseket tesznekFotó: Wesley Tingey /  Unsplash (Illusztráció)

A hirdetésekben számos valótlan állítás szerepel az egyetemmel kapcsolatban, többek között, hogy az intézmény dolgozói látványosan lefogytak egy magyar gyártású, száz százalékban természetes összetevőjű szer segítségével,  olvasható a közleményben.

A visszaélés miatt a Semmelweis Egyetem megteszi a szükséges jogi lépéseket, a fogyasztókat pedig arra kéri, hogy gyógyászati terméket kizárólag Magyarországon engedélyezett helyről, legális forrásból, orvosukkal való konzultáció után szerezzenek be 

- írták a közleményben, írja az MTI.

 

 

