„A 6 éves fiam nem tudott járni, beszélni és lélegezni, még az orvosok sem tudtak segíteni. A Google keresésem mentette meg az életét”

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 17. 21:00
A hatéves kisfiú órákon belül lebénult, miután tévesen influenzával diagnosztizálták.
Egy reményvesztett és kimerült texasi édesanya, Casey Daniel végül az éjszaka közepén a Google-hoz fordult segítségért, így végül ez mentette meg gyermek életét.

A Google keresés mentette meg a kisfiú életét
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A /  Shutterstock 

Hatéves fiú életét a Google mentette meg

A rémisztő eset áprilisban történt, amikor a 6 éves Witten Daniel szédüléssel és fejfájással került a kórházba. Kezdetben az orvosok influenzát diagnosztizáltak a gyermeknél, azonban kevesebb mint 24 órával később a kisfiú már nem tudott járni, beszélni, sőt önállóan lélegezni sem, majd elvesztette eszméletét.

Azt hittem, aznap elveszítem őt. Nincsenek szavak arra, milyen rémisztő látni a gyerekedet ilyen állapotban

- mondta Casey.

Az orvosok azonnal intubálták Witten-t, hogy biztosítsák a légzését, miközben kétségbeesetten próbálták kideríteni a megmagyarázhatatlan tünetek okát.

Állapota gyorsan romlott. Görcsrohamok és stroke-ok sújtották kis testét a kórházi ágyban fekve. Az orvosok figyelmeztették, hogy ha túléli, valószínűleg soha nem fog újra járni, és egész életében lélegeztetőgépre és tápcsőre lesz szüksége.

Casey teljesen megrémült, a Google-hoz fordult segítségért, átfésülte az internetet, míg rátalált Dr. Jacques Morcos cikkére, aki a fia állapotára specializálódott. Kétségbeesett e-mailt küldött neki. Hamarosan választ kapott, a doktor ragaszkodott hozzá, hogy Witten-t azonnal az ő intézményébe szállítsák, ahol az orvosok megerősítették, hogy életveszélyes cavernous malformációval küzd.

A tünetek általában 20 és 40 éves kor között jelennek meg. A leggyakoribb tünete a roham, ezt követi a vérzés és a neurológiai problémák, például homályos látás, fejfájás, gyengeség és beszédproblémák. A legtöbb esetnek nincs világos oka, de 20 százalékban genetikai eredetű - írja a New York Post.

Miután Witten megérkezett az új kórházba, azonnal sürgősségi műtétre vitték. Négy feszült órán át műtötték az életveszélyes állapotban lévő kisfiút. Szerencsére a műtét sikeres volt. Néhány órával később Witten ébren volt, önállóan lélegzett és újra tudott beszélni. Így mondhatni a Google-keresés mentette meg az életét, és ennek köszönhetően Witten ősszel már a második osztályt kezdhette.

 

