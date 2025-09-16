Az orvosok is elképedtek attól, amit a nő orrcsontja mögött találtak

Egy 46 éves brit nő élete egyik napról a másikra teljesen felfordult. Ellen Mccleary úgy gondolta, hogy gyakori orrvérzését szénanáthája okozza, de a vizsgálatok egy súlyosabb problémát, egy tumort fedeztek fel a háttérben.

A nő azt hitte, orrproblémáit az allergiája okozza, nem pesig egy tumor Illusztráció: Kateryna_Moroz / Shutterstock

A nő egész életében erős szezonális allergiában szenvedett, tüneteit ezért az évszakváltozásnak tulajdonította. A gyakori orrvérzések azonban egyre jobban aggasztották a nőt. Az is előfordult, hogy egy nap háromszor vérzett a beteg orra, ezért a háziorvosától kért segítséget.

Az orvostól kapott antibiotikus kicsit sem segített a nő állapotán. Amikor Ellen vért köhögött fel, akkor kezdett el igazán aggódni. A kórházban borzalmas diagnózist kapott: egy rákos daganat nőtt az orrcsontja mögé és az agya felé terjeszkedik.

A tumor miatt elveszítette orrát

Augusztusban vért köhögtem fel és az orrom sem hagyta abba a vérzést. Egy biopszia és egy CT-vizsgálat után találták meg, mi rejtőzik az orrcsontom mögött.

A hatgyermekes anya könnyekben tört ki, amikor meghallotta a diagnózist. A tumor eltávolításához le kellett vágni Ellen egész orrát, mivel a rákos daganat gyorsan növekedett. A több órás műtét során eltávolították a veszélyes tumort, de vele együtt a nő orrát is.

Ellen elmondta, az emberek állandóan megbámulják az utcán. Ezen felül könnyebben fogy ki a levegőből is. Az édesanya ezért az utcán a mágneses orrot visel, hogy ne irányítsa magára mindenki tekintetét.

Vettem egy mágneses orrot. Kicsit kényelmetlen, ezért nem viselem otthon. Mostanában sokkal könnyebben fogyok ki a levegőből, állandóan zihálok és levegőért kapkodok.

Ellen 2024-ben vesztette el az orrát, a nő azóta szorgalmasan próbálja felhívni az emberek figyelmét a ritka és veszélyes betegségre - írja a LadBible.