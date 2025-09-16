Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Edit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Az orvosok is elképedtek attól, amit a nő orrcsontja mögött találtak

tumorkeletkezés
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 19:00
betegségorrvérzés
Súlyos betegség miatt kellett megválnia a testrészétől. A tumorra senki sem számított.

Egy 46 éves brit nő élete egyik napról a másikra teljesen felfordult. Ellen Mccleary úgy gondolta, hogy gyakori orrvérzését szénanáthája okozza, de a vizsgálatok egy súlyosabb problémát, egy tumort fedeztek fel a háttérben.

A nő azt hitte, csak allergiás, a tumor diagnózisa megdöbbentette
A nő azt hitte, orrproblémáit az allergiája okozza, nem pesig egy tumor    Illusztráció: Kateryna_Moroz /  Shutterstock 

A nő egész életében erős szezonális allergiában szenvedett, tüneteit ezért az évszakváltozásnak tulajdonította. A gyakori orrvérzések azonban egyre jobban aggasztották a nőt. Az is előfordult, hogy egy nap háromszor vérzett a beteg orra, ezért a háziorvosától kért segítséget.

Az orvostól kapott antibiotikus kicsit sem segített a nő állapotán. Amikor Ellen vért köhögött fel, akkor kezdett el igazán aggódni. A kórházban borzalmas diagnózist kapott: egy rákos daganat nőtt az orrcsontja mögé és az agya felé terjeszkedik.

A tumor miatt elveszítette orrát

Augusztusban vért köhögtem fel és az orrom sem hagyta abba a vérzést. Egy biopszia és egy CT-vizsgálat után találták meg, mi rejtőzik az orrcsontom mögött.

A hatgyermekes anya könnyekben tört ki, amikor meghallotta a diagnózist. A tumor eltávolításához le kellett vágni Ellen egész orrát, mivel a rákos daganat gyorsan növekedett. A több órás műtét során eltávolították a veszélyes tumort, de vele együtt a nő orrát is.

Ellen elmondta, az emberek állandóan megbámulják az utcán. Ezen felül könnyebben fogy ki a levegőből is. Az édesanya ezért az utcán a mágneses orrot visel, hogy ne irányítsa magára mindenki tekintetét.

Vettem egy mágneses orrot. Kicsit kényelmetlen, ezért nem viselem otthon. Mostanában sokkal könnyebben fogyok ki a levegőből, állandóan zihálok és levegőért kapkodok.

Ellen 2024-ben vesztette el az orrát, a nő azóta szorgalmasan próbálja felhívni az emberek figyelmét a ritka és veszélyes betegségre - írja a LadBible.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu