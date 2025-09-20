"Hozzám jössz feleségül?" – lánykérés nőtt ki a földből

Egy fiatal ausztrál gazda egyedi és romantikus lánykérést tervezett. A 25 éves Will Henderson életében két fontos dolog van: a gazdálkodás és szerelme, Steph Carter. A férfi úgy döntött, hogy azzal lepi meg kedvesét, amihez a legjobban ért és terménnyel kérte meg barátnője kezét.

A gazda az elültettet repcével kérte meg kedvese kezét Fotó: Unsplash (Illusztráció)

A gazda földjén úgy ültette el a növényeket, hogy amikor megnőnek, ki lehessen olvasni a lánykérést. A termésnek öt hónapig kellett nőnie ahhoz, hogy látszódjon rajta a "Hozzám jössz feleségül?" kérdés.

Sok kemény munkába és időbe került a terv megvalósítása, kicsit hazudnom is kellett Steph-nek. Többször meg akarta nézni a termést, de mindig nemet mondtam, ami nem igazán tetszett neki.

Hónapokat dolgozott a lánykérésen a romantikus gazda

A betűk nagyjából 12 méter átmérőjűek. A férfi aprólékosan megtervezte a vetést, és nagyon odafigyelt a betűk megformálására. A gazda a termés egy részét kézzel vetette el, hogy tökéletes lánykérésben legyen része kedvesének.

Amikor a repce elégé megérett, akkor barátnőjével egy kisrepülővel átrepültek a földek felett. A magasból tisztán látszott a romantikus kérdés, a menyasszony pedig rögtön igent mondott szerelmének.

Nagyon meglepődtem, igazán hihetetlen, hogy ennyi erőfeszítést ölt a lánykérésbe. Gondoltam, hogy nemsoká megkéri a kezem, de nem számítottam rá, hogy így fogja csinálni.

A leszállás után a párt a családok és a barátok várták a földön, így a szerelmesek azonnal meg tudták ünnepelni ezt a boldog pillanatot a szeretteik társaságában – írja a People.