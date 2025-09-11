Megszólalt a lánykérésről A Kísértés sztárja: „Eszembe sem jutott, hogy nemet mond”

Meglepő pillanatoknak lehettek tegnap este szemtanúi a TV2 nézői, hiszen olyasmi történt A Kísértés 2025-ös évadában, ami korábban még sosem. Márk a szabályokat megszegve berohant a lányok tábortűz ceremóniájára, és vállalva a kizárást Fanni elé állt, majd megkérte a kezét. Erre a váratlan fordulatra még Kasza Tibi sem számított, döbbenten nézte végig a jelenetet. Valójában persze ennek már fél éve, de az esküvőre még nem került sor. Márk most elárulta, hogyan alakult az életük azóta.

Békési Márk és Reinhardt Fanni döbbenetes fordulattal hagyták el A Kísértés 2. évadát

(Fotó: Instagram)

A Kísértés Fanni és Márk számára nem bizonyult egy hosszú kalandnak, de ez a pár nap annál tartalmasabb volt. Az újdonsült vőlegény számára elképesztően kemény volt ez az intenzív párkapcsolati próba, visszagondolva cseppet sem bánja, hogy véget vetett neki.

„Egyáltalán nem bánom, hogy nem maradtunk még, mert nagyon hiányzott. Nekem nem is a féltékenység volt nehéz, hanem az hogy nem lehettem vele, nem kommunikálhattunk, nem tudtam, hogy van” – kezdte Márk.

Egyáltalán nem számítottam rá, hogy ez ilyen durva lesz, pedig miután végignéztem az előző évadot úgy álltam hozzá, hogy biztosan nem olyan egyszerű ez mint, ahogy a képernyőn keresztül tűnik. Ahogy az elején hallgattam a többi párt, akkor is arra gondoltam, hogy itt senki nem tudja mire vállalkozott, mert azt hitték ők felkészültek a műsorra, de erre nem lehet

– magyarázta.

A Kísértés Márk egy teljesen új énjét hozta elő

Az is kiderült, hogy bár számított a nehézségekre, azt álmában sem gondolta volna, amit a műsor kihozott belőle.

Gondoltam rá, hogy lesznek mélypontjaim, de nem hittem volna, hogy ennyi. A hétköznapi életben én közel sem olyan vagyok, mint ami a műsorban látszott, csak ez a helyzet hozta ki belőlem. Végeredményben egyébként nem bánom, hogy így alakult, mert jó tudni, hogy van egy ilyen oldalam, és legalább Fanni is látta, hogy komolyak az érzéseim

– vallotta be.

„Egyébként visszanézve a műsort ő sem érti, hogy hogyan kerültem ennyire padlóra, meg is jegyezte, hogy nem látott még ilyen állapotban” – tette hozzá.

A Kísértés szereplőinek eljegyzése óta a kapcsolatuk is egyre jobb, de Márk nem is kételkedett benne, hogy ez így lesz (Fotó: TV2)

A Kísértés lánykérése igazi happy end lett

Bár mindkét félnek voltak sérelmei, Márk biztos volt benne, hogy ez nem kerekedhet felül azon, amit egymás iránt éreznek, így arra a forgatókönyvre nem is készült, hogy kedvese esetleg nemet mond a gyűrűre.