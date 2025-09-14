Lezuhant egy repülőgép Párkánynál: halálos áldozatok is vannak

Nem csak mentőegységek, de mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, miután bejelentés érkezett a hatóságokhoz még szombaton, hogy Párkány közelében, egész pontosan Kőhídgyarmat község térséfében lezuhant egy kisrepülő.
Az Origo szlovák forrásokra hivatkozva azt írja: a baleset pontos körülményeiről még nem adtak tájékoztatást a hatóságok, így például a gép pontos típusát sem lehet tudni. Annyi bizonyos, hogy egy kisgép csapódott a földbe. Noha a mentők gyorsan a helyszínre értek, sajnos már csak két ember halálát állapíthatták meg.
Pár nappal korábban, szeptember első hetében egy kísértetiesen hasonló baleset történt: akkor Prága Letnany városrészében zuhant le egy gép, a fedélzetén egy 46 éves férfival és egy 72 éves nővel. Egyikük sem élte túl a becsapódást. Augusztus végén pedig a közép-lengyelországi Radomban történt eset rázta meg Európát: ott egy légibemutatóra készülő F-16-os vadászgép zuhant le, méghozzá egy igen gyakorlott pilótával a fedélzetén.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.