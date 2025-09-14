Lezuhant egy repülőgép Párkánynál: halálos áldozatok is vannak

Nem csak mentőegységek, de mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, miután bejelentés érkezett a hatóságokhoz még szombaton, hogy Párkány közelében, egész pontosan Kőhídgyarmat község térséfében lezuhant egy kisrepülő.

Párkány közelében csapódott a földbe a repülőgép Fotó: szlovák rendőrség Facebook-oldala

Két életet követelt a Párkány közelében történt repülőgépszerencsétlenség

Az Origo szlovák forrásokra hivatkozva azt írja: a baleset pontos körülményeiről még nem adtak tájékoztatást a hatóságok, így például a gép pontos típusát sem lehet tudni. Annyi bizonyos, hogy egy kisgép csapódott a földbe. Noha a mentők gyorsan a helyszínre értek, sajnos már csak két ember halálát állapíthatták meg.

Pár nappal korábban, szeptember első hetében egy kísértetiesen hasonló baleset történt: akkor Prága Letnany városrészében zuhant le egy gép, a fedélzetén egy 46 éves férfival és egy 72 éves nővel. Egyikük sem élte túl a becsapódást. Augusztus végén pedig a közép-lengyelországi Radomban történt eset rázta meg Európát: ott egy légibemutatóra készülő F-16-os vadászgép zuhant le, méghozzá egy igen gyakorlott pilótával a fedélzetén.