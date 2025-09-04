„Érte muszáj volt” - 50 kilót dobott le az édesanyjáért a 33 éves nő

50 kilogramm súlyfeleslegtől szabadult meg az a 33 éves Ealesa Evers, aki azért szánta el magát elképesztő fogyására, mert szerette volna veséjét édesanyjának, Colleen Body-nak adományozni, aki már fiatalkora óta krónikus vesebetegséggel él. Hiába volt ugyanis Ealesa egyező donor, az orvosok közölték vele, csak akkor adhatja át szervét, ha lefogy. Ealesa ezt követően dobta le az elképesztő mennyiséget mindössze másfél év alatt, aminek köszönhetően a műtétre nemsokára sor kerülhet.

50 kg-ot fogyott másfél év latt. Fotó: Golubovy / Shutterstock

Anyukám annyit szenvedett már, és ő a legbátorítóbb ember, akit ismerek. Ez az egyik ok, amiért szeretném odaadni neki a vesémet, ami teljesen megváltoztatná az életét, visszaadná neki az energiáját és az életerejét

- közölte Ealesa, aki fogyása előtt 140 kilót nyomott.

Nehéz volt lefogyni, de anya végig támogatott. Most körülbelül 88 kilónál járok. Anya betegsége adta az igazi erőt, magamért nem biztos, hogy ment volna, de érte muszáj volt.

Colleennél 17 éves korában diagnosztizálták az 1-es típusú cukorbetegséget, ami hamarosan veseproblémákhoz vezetett. Egyik szemét teljesen elveszítette, a másikban is csak 30%-os a látása. Állapota a covid óta pedig folyamatosan romlik. Ezért meg Ealesa és nővére is vizsgálatokra, ahol csak Ealesa lett a tökéletes donor, azonban akkor túlságosan nagy volt a súlya, hogy ezt megtehesse. Mostanra azonban az orvosok elégedettek az eredményeivel:

Minél egészségesebb vagyok, annál jobban fogok felépülni, és annál jobb lesz anyunak is. Büszke vagyok rá. Annyi mindent kibírt már. Mi ketten nagyon összetartunk. Ezért akarom befejezni ezt az utat érte

- idézte őt a Mirror.