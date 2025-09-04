Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start ProgramKoós Boglárka
"Arra várnak, hogy mind meghaljunk" – rejtélyes köd jelent meg a városok felett

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 04. 11:15
Ijesztő katonai titokra derült fény.

Az Egyesült Államok hadserege elismerte, hogy az 1950-es és '60-as években tucatnyi amerikai város lakónegyede fölé permetezett titokzatos vegyi ködöt. A lakók közül sokan ma is úgy vélik, hogy ennek köszönhetően alakult ki náluk rák és más súlyos betegség.

Halálos köd terjedt a levegőben?
Fotó: Pixabay

A hadsereg többek között St. Louisban, Fort Wayne-ben és Corpus Christiben, valamint Kanada egyes városaiban hajtotta végre a teszteket. A lakók beszámolói szerint teherautókról és háztetőkről szórták a sűrű, bűzös ködöt, amely a bőrükre tapadt és sok gyereket rosszulléttel kórházba is juttatott. 

Évtizedekkel később derült ki, mi volt a rejtélyes köd

Csak évtizedekkel később derült ki, hogy a permetezett anyag cink-kadmium-szulfid (ZnCdS) volt, amely hosszú távon belélegezve rákot, vese- és tüdőkárosodást okozhat. A katonai vezetés célja az volt, hogy szimulálják, miként terjedhetnek a biológiai fegyverek nagyvárosokban a hidegháború idején. A St. Louis-i Pruitt-Igoe lakótelep egykori lakói máig szenvednek a következményektől. Cecil Hughes így emlékezett vissza: 

Nem kérdezték meg az engedélyünket. A kormány kísérleti nyúlként használt minket.

 Számos lakó ritka rákbetegségekről számolt be, többen pedig családtagjaikat veszítették el.

Bár a hadsereg az 1990-es években nyilvánosan elismerte az úgynevezett Operation LAC (Large Area Coverage) kísérleteit, mindvégig azt állította, hogy a permetezett mennyiség nem jelentett komoly egészségügyi kockázatot. Azonban a Nemzeti Kutatási Tanács 1997-es jelentése sem tudta teljes bizonyossággal kizárni a rák, a vesebetegségek és más problémák kialakulásának lehetőségét. Ráadásul számos hadsereghez köthető dokumentum máig hiányzik vagy titkosított. 

A túlélők kárpótlást és további vizsgálatokat követelnek, de beismerik: ez már túl késő ahhoz, hogy megmentsék azokat, akik az elmúlt évtizedekben haltak meg. 

Arra várnak, hogy mind meghaljunk

 – mondta Ben Phillips, aki gyerekként tíz temetésen vett részt, amelyek közül legalább nyolc rákhoz köthető. A titokzatos köd története újabb fejezet a hidegháború legsötétebb titkai közül. A lakók szerint a hallgatás és a felelősségvállalás hiánya legalább akkora bűn, mint maga a kísérlet, derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

