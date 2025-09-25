Megdőlhet minden: a szupermasszív fekete lyukak ijesztőbbek, mint hittük

Új kutatás borzolja a csillagászok idegeit: kiderült, hogy a rettegett szupermasszív fekete lyukak jóval kisebbek lehetnek annál, mint amit eddig gondoltunk. A Földtől 12 milliárd fényévre lévő ősi galaxis közepén talált fekete lyuk tömege ugyanis tízszer kisebbnek bizonyult a korábbi becsléseknél.

Friss felfedezések érkeztek a közeli fekete lyukról.

Fotó: Forrás: Shutterstock/ buradaki

A felfedezést a Southamptoni Egyetem kutatói tették a GRAVITY+ nevű korszerű mérőeszközzel, amely képes a gázmozgásokat a fekete lyuk közvetlen környezetében megfigyelni. Az adatok szerint az objektum ugyan még így is 800 milliószor nehezebb a Napnál, de ez még mindig jóval kisebb a korábban hitt méretnél.

A csillagászok szerint ez azért különösen fontos, mert eddig sokszor tévesen értelmezték a fekete lyukak környezetéből érkező fényt és sugárzást. A gyorsan mozgó gázok és az intenzív sugárzás ugyanis megtéveszthette a teleszkópokat, így a fekete lyukak valójában sosem voltak akkorák, mint ahogy hittük.

Az eddigi módszereink egyszerűen nem működtek megbízhatóan az univerzum korai szakaszában

– mondta a kutatás egyik vezetője, Prof. Seb Hoenig. Ez pedig alapjaiban változtathatja meg a kozmikus fejlődésről alkotott képet.

A tudósok azt is kimutatták, hogy az ősi fekete lyuk elképesztő sebességgel falja fel a körülötte lévő gázt, és hatalmas anyagáramokat lök ki az űrbe, amelyek másodpercenként akár 10 000 kilométerrel is száguldhatnak. Ez a jelenség szintén hozzájárulhatott ahhoz, hogy a korábbi megfigyelések túlbecsülték a méretét.