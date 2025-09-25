Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Megdőlhet minden: a szupermasszív fekete lyukak ijesztőbbek, mint hittük

fekete lyuk
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 25. 19:10
galaxisuniverzum
Egy új tanulmány felforgathatja az univerzumról alkotott képünket.

Új kutatás borzolja a csillagászok idegeit: kiderült, hogy a rettegett szupermasszív fekete lyukak jóval kisebbek lehetnek annál, mint amit eddig gondoltunk. A Földtől 12 milliárd fényévre lévő ősi galaxis közepén talált fekete lyuk tömege ugyanis tízszer kisebbnek bizonyult a korábbi becsléseknél.

Fekete lyuk
Friss felfedezések érkeztek a közeli fekete lyukról.
Fotó: Forrás: Shutterstock/ buradaki

A felfedezést a Southamptoni Egyetem kutatói tették a GRAVITY+ nevű korszerű mérőeszközzel, amely képes a gázmozgásokat a fekete lyuk közvetlen környezetében megfigyelni. Az adatok szerint az objektum ugyan még így is 800 milliószor nehezebb a Napnál, de ez még mindig jóval kisebb a korábban hitt méretnél. 

A csillagászok szerint ez azért különösen fontos, mert eddig sokszor tévesen értelmezték a fekete lyukak környezetéből érkező fényt és sugárzást. A gyorsan mozgó gázok és az intenzív sugárzás ugyanis megtéveszthette a teleszkópokat, így a fekete lyukak valójában sosem voltak akkorák, mint ahogy hittük. 

Az eddigi módszereink egyszerűen nem működtek megbízhatóan az univerzum korai szakaszában

 – mondta a kutatás egyik vezetője, Prof. Seb Hoenig. Ez pedig alapjaiban változtathatja meg a kozmikus fejlődésről alkotott képet. 

A tudósok azt is kimutatták, hogy az ősi fekete lyuk elképesztő sebességgel falja fel a körülötte lévő gázt, és hatalmas anyagáramokat lök ki az űrbe, amelyek másodpercenként akár 10 000 kilométerrel is száguldhatnak. Ez a jelenség szintén hozzájárulhatott ahhoz, hogy a korábbi megfigyelések túlbecsülték a méretét. 

Ha bebizonyosodik, hogy más szupermasszív fekete lyukak is kisebbek a feltételezettnél, az komoly következményekkel járhat: teljesen újra kell gondolni, hogyan születtek és fejlődtek a galaxisok az univerzum hajnalán, derül ki a Daily Mail cikkéből.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
