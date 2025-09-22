Fekete folt jelent meg a fiatal szemében: „Újra meg kell tanulnom járni. De nem adom fel”

Egy fiatal lány, Ebonie Boucher élete egyik pillanatról a másikra változott meg, amikor a fürdőszobai tükörbe nézve fekete foltot vett észre a jobb szemében. Először azt hitte, csupán szemüvegre lesz szüksége. Pár nappal később azonban már kórházban feküdt, és kezdetét vette egy hosszú, fájdalmas küzdelem két ritka autoimmun betegséggel.

A lány a tükörbe nézve vette észre a fekete foltot a szemében / Fotó: Anna Efetova / Getty Images

A fiatal lány megpróbáltatásai egy fekete folttal kezdődtek

Még 2018-ban, teljesen váratlanul rohama volt. Akkor egészséges, boldog fiatal nő volt, aki kettős diplomát szerzett testnevelésből és üzleti tudományokból. A roham után azonban évekig járt kórházról kórházra, állandó fejfájásokkal, fáradtsággal és megmagyarázhatatlan tünetekkel küzdve. A bizonytalanság rendkívül frusztráló volt a számára.

2021 márciusában ismét megjelent a rettegett fekete folt a szemében, és ettől kezdve minden megváltozott. Az orvosok látóideg-gyulladást és autoimmun pancreatitist állapítottak meg, mindkettő egy rendszerszintű autoimmun betegséghez kapcsolódott. Ebonie kemoterápiát, szteroidokat, plazmacserét és rendszeres infúziós kezelést kapott.

2025 februárjában még súlyosabb hírt kapott, mivel a vizsgálatok kimutatták, hogy neuromyelitis opticában is szenved, amely a szemet és a gerincvelőt támadja. Így egyszerre két, teljesen eltérő kezelést igénylő autoimmun betegséggel kell élnie. Bár munkáját fel kellett adnia, nem engedte, hogy a betegségek elvegyék a reményét. Új erőt adott neki a barátokkal közösen tartott „hajtemetés”, amikor a kemoterápia miatt elvesztette a fürtjeit.

Ebonie ma is heti kétszer jár rehabilitációra, otthon pedig minden nap gyakorol, hogy újra járhasson. A folyamat lassú és kimerítő, de megtanította a türelemre és a kitartásra. Tapasztalatait a közösségi médiában is megosztja, humorral és hálával egyensúlyozva a fájdalmak között.

Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer újra meg kell tanulnom járni. De nem adom fel. Ez az én új fejezetem: tele könnyel, fájdalommal és türelemmel, de még több elszántsággal és reménnyel

- idézi a lány szavait a Daily Star.