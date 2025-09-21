Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
„Orvos vagyok – ennek az 5 rákos tünetnek az ismerete megmentheti az életed”

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 21. 07:30
A tünetek időbeni felismerése életeket menthet.
Amy Mans
Egy orvos öt kulcsfontosságú jelet osztott meg, amelyek a vastagbélrákra utalhatnak és amelyek felismerése akár életmentő is lehet. Ha a következő tünetek bármelyikét tapasztalod, érdemes mielőbb felkeresni a háziorvosodat.

alt=Az orvos elárulta, melyik az az 5 tünetegyüttes, amelyről hamar felismerhetővé válik a rákos betegség
Az orvos elárulta, melyik az az 5 tünetegyüttes, amelyről hamar felismerhetővé válik a rákos betegség / Fotó: fizkes /  Shutterstock 

Az orvos gyakori önvizsgálatra biztat mindenkit

A TikTokon közzétett videójában Dr. Karan Rajan, akit sokan Dr. Rajként ismernek, arról beszélt, hogy a vastagbélrák (kolorektális rák) az Egyesült Királyság egyik leggyakoribb daganatos betegsége. Évente mintegy 44 000 új esetet diagnosztizálnak, és körülbelül 16 800 ember hal meg miatta, ezzel a második leghalálosabb ráktípus a régióban. Riasztó, hogy egyre több 50 év alatti embernél fordul elő.

Dr. Raj szerint a leggyakoribb figyelmeztető jelek a következők:

  • Hosszan tartó hasi fájdalom, amely nem múlik el.
  • Nem szándékos fogyás – ha minden erőfeszítés nélkül csökken a testsúly.
  • Megmagyarázhatatlan fáradtság a belső vérzés vérszegénységet, kimerültséget okozhat.
  • Végbélvérzés a székletben megjelenő vért soha nem szabad természetesnek venni, nem biztos, hogy csak aranyér áll a háttérben.
  • A székelési szokások tartós megváltozása – például váltakozó székrekedés és hasmenés, vagy ha a széklet vékonyabbá válik.

Az orvos hangsúlyozta a rák tünetei kapcsán:

„Ha bármelyiket tapasztalod, mindenképpen keresd fel az egészségügyi szakembert. A korai felismerés életet menthet”

- idézi az orvos szavait a The Mirror. 

A megelőzés érdekében Dr. Raj több életmódbeli tanácsot is adott: fogyassz több rostot, szokj le a dohányzásról és az e-cigarettáról, csökkentsd az alkoholfogyasztást, és figyeld rendszeresen a székletedet, mielőtt lehúznád a vécén – így tudod, mi a számodra normális.

A vastagbélrák korai stádiumban sokszor gyógyítható. Ezért fontos, hogy ne halogasd az orvosi vizsgálatot, ha bármely tünet jelentkezik. A tested jelzéseit komolyan kell venni, hiszen akár az életed múlhat rajta.

Az orvos Tiktok videója az alábbiakban megtekinthető!

@dr.karanr AD| Warning signs of bowel cancer @Bupa UK ♬ original sound - Dr Karan Rajan

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
