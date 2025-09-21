„Orvos vagyok – ennek az 5 rákos tünetnek az ismerete megmentheti az életed”

Egy orvos öt kulcsfontosságú jelet osztott meg, amelyek a vastagbélrákra utalhatnak és amelyek felismerése akár életmentő is lehet. Ha a következő tünetek bármelyikét tapasztalod, érdemes mielőbb felkeresni a háziorvosodat.
A TikTokon közzétett videójában Dr. Karan Rajan, akit sokan Dr. Rajként ismernek, arról beszélt, hogy a vastagbélrák (kolorektális rák) az Egyesült Királyság egyik leggyakoribb daganatos betegsége. Évente mintegy 44 000 új esetet diagnosztizálnak, és körülbelül 16 800 ember hal meg miatta, ezzel a második leghalálosabb ráktípus a régióban. Riasztó, hogy egyre több 50 év alatti embernél fordul elő.
Dr. Raj szerint a leggyakoribb figyelmeztető jelek a következők:
Az orvos hangsúlyozta a rák tünetei kapcsán:
„Ha bármelyiket tapasztalod, mindenképpen keresd fel az egészségügyi szakembert. A korai felismerés életet menthet”
- idézi az orvos szavait a The Mirror.
A megelőzés érdekében Dr. Raj több életmódbeli tanácsot is adott: fogyassz több rostot, szokj le a dohányzásról és az e-cigarettáról, csökkentsd az alkoholfogyasztást, és figyeld rendszeresen a székletedet, mielőtt lehúznád a vécén – így tudod, mi a számodra normális.
A vastagbélrák korai stádiumban sokszor gyógyítható. Ezért fontos, hogy ne halogasd az orvosi vizsgálatot, ha bármely tünet jelentkezik. A tested jelzéseit komolyan kell venni, hiszen akár az életed múlhat rajta.
Az orvos Tiktok videója az alábbiakban megtekinthető!
