„Orvos vagyok – ennek az 5 rákos tünetnek az ismerete megmentheti az életed”

Egy orvos öt kulcsfontosságú jelet osztott meg, amelyek a vastagbélrákra utalhatnak és amelyek felismerése akár életmentő is lehet. Ha a következő tünetek bármelyikét tapasztalod, érdemes mielőbb felkeresni a háziorvosodat.

Az orvos elárulta, melyik az az 5 tünetegyüttes, amelyről hamar felismerhetővé válik a rákos betegség / Fotó: fizkes / Shutterstock

Az orvos gyakori önvizsgálatra biztat mindenkit

A TikTokon közzétett videójában Dr. Karan Rajan, akit sokan Dr. Rajként ismernek, arról beszélt, hogy a vastagbélrák (kolorektális rák) az Egyesült Királyság egyik leggyakoribb daganatos betegsége. Évente mintegy 44 000 új esetet diagnosztizálnak, és körülbelül 16 800 ember hal meg miatta, ezzel a második leghalálosabb ráktípus a régióban. Riasztó, hogy egyre több 50 év alatti embernél fordul elő.

Dr. Raj szerint a leggyakoribb figyelmeztető jelek a következők:

Hosszan tartó hasi fájdalom , amely nem múlik el.

, amely nem múlik el. Nem szándékos fogyás – ha minden erőfeszítés nélkül csökken a testsúly.

– ha minden erőfeszítés nélkül csökken a testsúly. Megmagyarázhatatlan fáradtság – a belső vérzés vérszegénységet, kimerültséget okozhat.

– a belső vérzés vérszegénységet, kimerültséget okozhat. Végbélvérzés – a székletben megjelenő vért soha nem szabad természetesnek venni, nem biztos, hogy csak aranyér áll a háttérben.

a székletben megjelenő vért soha nem szabad természetesnek venni, nem biztos, hogy csak aranyér áll a háttérben. A székelési szokások tartós megváltozása – például váltakozó székrekedés és hasmenés, vagy ha a széklet vékonyabbá válik.

Az orvos hangsúlyozta a rák tünetei kapcsán:

„Ha bármelyiket tapasztalod, mindenképpen keresd fel az egészségügyi szakembert. A korai felismerés életet menthet”

- idézi az orvos szavait a The Mirror.

A megelőzés érdekében Dr. Raj több életmódbeli tanácsot is adott: fogyassz több rostot, szokj le a dohányzásról és az e-cigarettáról, csökkentsd az alkoholfogyasztást, és figyeld rendszeresen a székletedet, mielőtt lehúznád a vécén – így tudod, mi a számodra normális.

A vastagbélrák korai stádiumban sokszor gyógyítható. Ezért fontos, hogy ne halogasd az orvosi vizsgálatot, ha bármely tünet jelentkezik. A tested jelzéseit komolyan kell venni, hiszen akár az életed múlhat rajta.

Az orvos Tiktok videója az alábbiakban megtekinthető!