„A kekszek beszélni kezdtek hozzám - én pedig halálra ettem magam”

A 63 éves Beverley Cuddy ételfüggősége és ezzel együtt túlsúlya miatt nem tudta élvezni a kedvenc tevékenységeit, például a kutyakiállításokat vagy a hosszú fürdőzéseket.

Egy nő küzdelme elfajult az ételfüggőség ellen / Fotó: Freepik

Az ételfüggősége majdnem az életébe került

Amikor Beverley krónikus egészségügyi problémái kórházba juttatták tüdőgyulladással és összeesett tüdővel, tudta, hogy sürgősen változtatnia kell.

Folyton beteg voltam, már nem tudtam beülni a fürdőkádba, mert a lábam annyira dagadt volt, hogy nem tudtam hajlítani. Igazán nyomorult voltam, és minél szomorúbb lettem, annál többet ettem vigaszként.

- mesélte Beverley, aki odáig jutott, hogy a kekszek már szinte beszéltek hozzá és úgy érezte halálra eszi magát. Egy ördögi körbe került, és félt, hogy a vigasztaló evés „végül meg fogja ölni”, ezért segítséget kért. Beverley legnagyobb súlya 120 kilogramm volt, most 71 kilogramm, és a brit ruhamérete a 50-es méretről 40-esre csökkent - írja a Mirror.

Minden étellel kapcsolatos zaj eltűnt a fejemből. A kekszek már nem beszéltek hozzám. Először az életemben úgy tudtam gondolkodni, mint amilyennek elképzelek egy természetesen vékony embert. Az étel már nem érzelmi támasz volt, csupán üzemanyag

- vallotta be Beverley. Ma már minden nap a jövőjére gondol, ami egy évvel ezelőtt elképzelhetetlennek tűnt számára.