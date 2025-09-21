Álomból rémálom: esküvőn nyitott tüzet a fegyveres, rengeteg a sérült, valaki meg is halt

Tragédiába torkollott egy esküvő szombat este a New Hampshire állambeli Nashua városában, a Sky Meadow Country Clubban. A rendőrség és a helyi sajtó beszámolói szerint egy fegyveres férfi behatolt a rendezvényre, tüzet nyitott. A lövöldözésben egy ember meghalt, több vendég pedig megsérült.
A támadó este fél nyolc körül rohant be az éttermi részbe, ahol azonnal pánik tört ki. Szemtanúk szerint egy vendég hősies bátorsággal a székével fejbe ütötte a lövöldözőt, aki térdre esett, eldobta fegyverét, majd a konyhán keresztül elmenekült, miközben kiabált. A násznép tagjai fejvesztve menekültek: egyesek a kijárat felé rohantak, mások be a konyhába.
Az állam főügyésze, John Formella, és a nashuai rendőrfőnök, Kevin Rourke közölte, hogy egy férfi életét vesztette, többen megsérültek. A sebesültek között vannak olyanok is, akik nem lőtt sebek miatt kellett kórházba szállítani, hanem a kialakult pánikban szereztek sérüléseket.
A rendőrség megerősítette, hogy csak egyetlen támadó volt, akit a helyszínen őrizetbe vettek. A nyomozás továbbra is folyamatban van, de a hatóságok szerint a lakosságot már nem fenyegeti veszély. Korábbi hírek arról szóltak, hogy esetleg egy második fegyveres is szabadon van, emiatt a környező településeken ideiglenesen kijárási korlátozást rendeltek el, ám ez később alaptalannak bizonyult - írja a New York Post.
A vendégeket később egy közeli szállodába szállították, amelyet ideiglenes gyűjtő- és segítőponttá alakítottak.
A támadás indítékára eddig nem derült fény.
